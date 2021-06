Influencers piden “perdón” y es momento de que asuman el poder de su opinión

Unas horas para que diera inicio la jornada electoral del domingo, una serie de videos mencionando a uno de los partidos registrados en la contienda, circularon en Instagram.

Alrededor de 90 influencers entre cantantes, conductores y actores fueron partícipes de una campaña que fue catalogada como “ilícita” debido a que se llevó a cabo después de establecerse la veda electoral.

Karla Díaz, Regina Murguía, Bárbara de Regil, Alex Strecci, Karla Díaz, el elenco de Acapulco Shore, Raquel Bigorra, Lambda García, Alex Strecci, Nabile Guerra, Reno Rojas, Raúl Araiza, Sherlyn, Romina Marcos entre otros presuntamente publicaron menciones pagadas como si fueran opiniones personales.

Les presentamos algunos de los más de 80 vende patrias, que x dinero corrupto vendieron su dignidad a la sanguijuela del @partidoverdemex. Compartimos machote que nos da @teccheckmx para presentar tu denuncia. Agradecemos a @whatthefffake x la evidencia! https://t.co/QjHfhZAPPC pic.twitter.com/4iPfazDPzb — Los Supercívicos (@supercivicosmx) June 8, 2021

Esto hizo que en redes sociales estallara el debate sobre el impacto que tenemos como consumidores con respecto al contenido en internet.

Unas horas después (bastantes horas después), el INE publicó un comunicado en el que exigía el retiro de todos los videos alusivos a dicha campaña. Sin embargo no fue suficiente para calmar a los internautas que exigían una sanción real para todos los involucrados.

Mientras que algunos influencers optaron por cerrar sus redes sociales y limitar los comentarios en ellas, otros como Fer Moreno, de Acapulco Shore, publicó un video en vivo disculpándose por lo sucedido.

“Soy ignorante del tema de la política en mi país”,”no fue una campaña millonaria como están diciendo, en realidad nada más me fueron 10 mil pesos o eso fue lo que me pagaron a mí”, “no sigas a un influencer que te diga que votes por un partido”, fueron frases que los usuarios no pasaron por alto en su video.

Esta morra dice que el ser influencer también es un trabajo y admite que le pagaron 10 mil pesos por promover al verde. Se disculpa porque la cacharon, pero no por lo horrible que hizo.



Ya dejen de seguir a esta gente.pic.twitter.com/awDfLIaIXh — Fernando Montes de Oca (@NandodeOca) June 8, 2021

Bárbara de Regil también respondió a las críticas diciendo: “Por eso nunca hablo ni de política ni de religión ni de futbol porque siempre se hace controversia y la gente siempre te señala”. Romina Marcos, publicó una imagen en sus redes en la que se lee: “Soy consciente de que hablé en un momento erróneo y lo acepto, no vi con claridad el impacto de mis palabras”.

Mal pensados nosotrxs por pensar que era algo pagado por el Partido Verde.

Todos somos libres de opinar (a favor de un partido) durante veda electoral y un día antes de las elecciones, dice Bárbara de Regil.pic.twitter.com/uNIFSyYnvA — Toño Badillo (@soyelbadi) June 6, 2021

La responsabilidad que los “influencers” no están entendiendo

Hoy por hoy, cualquiera puede hacer uso de sus redes sociales para convertirse en un líder de opinión sobre temas de moda, cine, deporte, tendencias globales y hasta religión y política. Sin embargo parece que muchos no están entendiendo el poder que tienen cada vez que emiten una opinión.

Entre la monetización de sus contenidos y la sed por obtener likes, terminan olvidando la responsabilidad que tienen frente a sus seguidores.

Muchos influencers han sido blanco de críticas por sus desatinados comentarios sobre temas sociales pues dejan ver que son completamente ajenos a ellos, pues hablan desde una burbuja de privilegio. Otros han aconsejado erróneamente sobre dietas o rutinas de skin care sin pensar en cómo pueden afectar a terceros.

Lo que buscan es la aprobación de su público olvidando que ser influencer es un trabajo va más a más allá de eso.

Es momento de entender a quién le estás dando tu ‘like’ en redes sociales

Un like parece cualquier cosa pero en la era de los influencers, tiene mucho más peso del que imaginamos.

Aprobar sus conductas es validarlas y por ende, perpetuar la falta de valores, la división social o la cultura violenta en todas sus formas.

Debemos aplaudir a quienes ofrecen calidad pero es importante cuestionar a quienes tienen más poder del que deberían. Al final, el poder de estos influencers depende qué tanta atención les prestemos por ello, es importante ser cada vez más críticos hacia lo que consumimos.

Más de este tema

Por qué dejar de seguir influencers me cambió la vida

La importancia de entender a quién le estás dando tu ‘like’ en redes sociales

El peligro de callar, reír o ser indiferente ante los influencers que normalizan la violencia

Te recomendamos en video