Modelo se arrepiente de hacerse la bichectomia y muestra su transformación

La bichectomia, es un procedimiento en el cual se retiran las bolsas de grasa en las mejillas para dar a la cara una apariencia más delgada. Aunque este proceso se ha popularizado gracias a celebridades como las Kardashian, no es algo que funciona para todo el mundo. Prueba de ello es el caso de la influencer de Tik Tok Jessica Frozza, quien aseguró estar arrepentida de haberlo hecho.

Jessica Frozza se arrepiente de su bichectomia

A través de su cuenta de Tik Tok, Jessica Frozza habló de su bichectomia y contó la mala experiencia que tuvo con este procedimiento. La influencer dijo que anteriormente su rostro era redondo y quiso cambiar esto, razón por la cual decidió quitarse las bolsas de Bichat.

Tras el primer año del procedimiento, comenzó a notar que su cara tenía demasiada flacidez e incluso tuvo que realizar procedimientos pata intentar revertir el efecto.

“Mi cara se cayó, desconozco mi rostro. Hoy tengo que seguir haciendo un procedimiento para estimular el colágeno en la bola de Bichat. Me convertí en una calavera ¿Por qué nadie me advirtió?.”

Actualmente se arrepiente de haberlo hecho, pero a la vez admite tener la responsabilidad por no investigar bien antes de realizar el procedimiento. Después de sufrir mucho por su nuevo aspecto, decidió comenzar a aceptarse por su nueva apariencia y removió los implantes de silicona que se había colocado en el rostro.

A la vez, admitió que el trabajo de los médicos no fue malo, simplemente era algo que no era apropiado para su tipo de rostro y ella no lo sabía. Por eso quiso hacer un video para advertir a todos los que quieran hacerlo, pues es importante estar bien informados antes de tomar una desición.

Al mismo tiempo, señala que es importante saber que las cirugías no siempre son la mejor forma de llegar a cumplir con una belleza ideal. Si bien es respetable que cada persona decida sobre su cuerpo, también es necesario comprender que lo que vemos en redes sociales no siempre es la verdad.

La presión por alcanzar estándares de belleza estrictos, puede terminar por afectar la salud mental y física de las personas. Por eso es importante tomar los descansos necesarios de redes sociales y no seguir a personas que te hagan sentir mal por tu aspecto o tu estilo de vida.

¿Qué es la bichectomía?

Es una cirugía mediante la cual se extraen las bolsas de bichat, que son las bolsas de grasa alojados en las mejillas, que dan una apariencia de cara redonda. Para esto, se hacen dos incisiones en la pared de las mejillas por la boca y por ahí se extraen las bolsas de bichat. Una vez que sana el área y baja la inflamación se puede notar un cambio en la forma de la cara ya que luce mucho más perfilado.

Este procedimiento es muy parecido a la extracción de una muela en términos de duración y dolor. Sin embargo tiene un fin únicamente estético ya que el no removerlas no significa ningún riesgo. Una de las ventajas de esta cirugía es que la grasa de esta zona no se regenera y es posible realizarla tanto en hombres como en mujeres.

