Esto es lo que debes considerar si quieres adoptar una mascota con tu pareja

Ya sea que tu instinto maternal está despertando o que simplemente te gusten los animales, todos sentimos algo mientras estamos atrapados en casa durante la cuarentena. Y a raíz de esto seguramente te has planteado tener una mascota pero te asusta no saber si tú y tu pareja están listos para asumir la responsabilidad. Pero no te preocupes, venimos al rescate con algo de ayuda.

Si bien puede dar algo de miedo sumarse a un nuevo desafío como este, la verdad es que puede ser más sencillo de lo que parece, además de dejarles bastantes lecciones y un buen entrenamiento en caso que decidan tener un bebé en un futuro. Sin embargo, no está de más leer un poco de las opiniones de los expertos.

¿Cuáles son los beneficios de tener una mascota con una pareja?

"Puedes agregar más oportunidades para la conexión, el diálogo, la división del trabajo, la conciencia de los estilos de crianza y una dosis extra de amor incondicional al sistema", comenta la terapeuta Kim Saft. "¡Agregar una mascota a sus vidas puede ayudarlos a crecer en su relación!".

Empieza por una si crees que tú y tu pareja están preparados. El portal Pop Sugar expone algunas buenas preguntas que puedes hacerte a ti misma y a tu compañero para hacer un sondeo al respecto:

¿Podemos darnos el lujo de cuidar a un tercer integrante?

¿Cuándo deberíamos conseguir uno?

¿Cómo manejaremos el cuidado de él o ella?

¿Cómo manejaríamos una emergencia?

¿Tener una mascota agregará estrés a la relación?

Como cualquier gran decisión de la vida , el cambio es inevitable. Ya sea un pequeño ajuste o un cambio en toda la dinámica, conseguir una mascota es lo mismo. "Cuando una pareja decide tener una mascota, pueden esperar ver un aumento del conflicto", dice la terapeuta Shauna Staranko. "Tener una mascota significa que la pareja ahora tiene que negociar para compartir nuevas responsabilidades".

¿Cuándo es el momento adecuado para tener una mascota con un compañero?

El amor y las citas no son una ciencia exacta. Algunas personas tardan años en decidir pasar al siguiente paso, mientras que otras simplemente se dejan llevar por sus instintos. Tener una mascota es básicamente tener un bebé, solo que con menos pañales. "Para las parejas que recién comienzan el viaje de su vida juntas, una mascota puede convertirse en parte de su familia conectándolos de otra manera además de su atracción mutua", dice el terapeuta Justin Murray.

"Para los que buscan tener hijos, las mascotas son una excelente manera de aprender lo cariñosa y colaborativa que es tu pareja. Lo mismo ocurre con aquellos que no pueden tener hijos biológicamente. Las mascotas les ofrecen la oportunidad de criar, nutrir y amar algo juntos además de ellos mismos".

¿Qué tan caro es tener una mascota con una pareja?

En promedio, los dueños de perros gastan entre $740 y $4,300 dólares estadounidenses al año, mientras que los padres de gatos probablemente gasten entre $810 y $1,200. "Las mascotas pueden ser una carga para el presupuesto, un lastre para los planes de vacaciones y una brecha entre la pareja cuando se trata de atención”, dice la terapeuta Amy Bucciere.

Algo a tener en cuenta es presupuestar todo para el próximo año: desde tarifas de adopción, visitas al veterinario, comida, juguetes, cuidadores y todo lo demás. Así que tener un peludo en casa es una verdadera inversión, ya sea desde el jerbo más pequeño hasta el gran danés más grande.

Si crees que tú y tu pareja están listos y han marcado todas las casillas, ¡felicidades! Prepárate para una dinámica amorosa llena de muebles rayados, abrazos y conversaciones sobre qué bocadillos son mejores para tu peludo amigo.

