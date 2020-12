Los consejos que todos debemos seguir para proteger a nuestras mascotas de los fuegos artificiales

Si tienes mascotas, seguramente has notado que se altera mucho cuando escucha fuegos artificiales y debes saber que no está solo en el mundo. La mayoría de los animales que tenemos en casa son muy susceptibles a este tipo de ruidos, por lo que no la pasan nada bien cuando llega la hora de la pirotecnia.

Llegamos a los días festivos y es común que las personas usen estos explosivos de entretenimiento para pasar las fechas, sin embargo esto no resulta nada divertido para nuestras mascotas.

La pirotecnia es percibida por los animales de forma completamente diferente a los humanos, pues, no solo tienen ciertos sentidos más desarrollados, sino que no comprenden el contexto de lo que ocurre.

Cuando los animales escuchan las explosiones de la pirotecnia se desata una ola de sensaciones que alteran al sistema nervioso, lo cual, puede causar un intenso estrés e, incluso, ataques de ansiedad.

A diferencia de los truenos, los fuegos artificiales alteran mucho más a los animales debido a que están más cerca, causan vibraciones en el suelo, olor a pólvora y luces, lo cual pone al animal en estado de alarma.

Estas sensaciones pueden llevar a un punto extremo y crear en nuestras mascotas la necesidad de correr y escapar o provocarles un infarto por estrés.

Por estas razones debemos estar listos para proteger a nuestras mascotas, de lo contrario, las consecuencia podrían ser lamentables.

Aquí te dejaremos algunos consejos para que protejas a tus mascotas ante los fuegos artificiales

No los dejes en exteriores

Los animales se sentirán más expuestos si están fuera de casa, además afuera los ruidos son mucho más intensos al igual que el resto de las sensaciones.

Habilita un espacio

Crea un lugar seguro para él, un espacio en el que sepas que puede ir cuando no se sienta seguro. Este puede ser en una habitación, bajo un mueble o donde consideres que los ruidos no sean tan intensos.

Crea ambiente

Trata de crear un ruido propio dentro de casa, puede ser música o televisión para que se sienta distraído de ese ruido exterior.

Cuida su alimentación

Generalmente, hay horas en la que los fuegos artificiales son más intensos, trata de darle comida unas horas antes para evitar problemas digestivos.

Cierra ventanas y puertas

Trata de disminuir el ruido y las luces asegurando puertas y ventanas, así la intensidad disminuirá significativamente. Esto lo mantendrá seguro.

¿Por qué debemos cuidar a nuestras mascotas?

Además de sentirlos como unos auténticos miembros de nuestra familia, los animales son capaces de cambiarnos la vida por completo, ya que nos brindan amor incondicional.

Esta característica, incluso, ha sido estudiada durante años y varios estudios científicos han demostrado que tener animales en casa, pueden causar grandes beneficios para la salud física y mental.

Mucho de esto tiene que ver con el afecto mutuo que se desarrolla entre la persona y la mascota. Esto es ideal para reducir el estrés.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades,​ agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (CDC) afirma que existen diversos beneficios para los humanos.

Lo principal apunta hacia el incremento de posibilidades de salir, pasear, hacer ejercicio e incluso, socializar.

Además, los niños que tienen contacto con animales suelen desarrollar un mejor sistema inmunitario, por lo que tiene menos riesgo a tener problemas alérgicos.

Por otro lado, desarrollan una mayor sensibilidad, consciencia sobre el cuidado de todos los seres vivos y una mayor empatía ante todas las situaciones.

Otra de las características más conocidas sobre la relación animal y niño es que, estos desarrollan mayor sentido de la responsabilidad.

