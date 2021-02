No es ningún secreto que cualquier tipo de perro es capaz de hacer actos muy dulces. No por nada han sido denominados como “el mejor amigo del hombre”, gracias a sus muchas proezas y actos enternecedores hacia los humanos. Uno de los ejemplos más recientes quedó en video, mostrando a un can que se negó a abandonar a su dueño enfermo.

En el clip, se puede ver a un hermoso perro de raza golden retriever negándose a dejar el lado de su dueño enfermo mientras dormía usando un respirador por primera vez. Y si bien al principio el sujeto no le pedía al can que se quedara, el peludo “presentía” que era un buen apoyo para él en este momento difícil.

Un perro se rehúsa a abandonar a su dueño enfermo en este hermoso video viral

El perro, llamado Mao Mao, pertenece al señor Shao que vive en la ciudad de Xinxiang en la provincia de Henan. En el video viral se puede ver al peludo, de dos años de edad, apoyando la cabeza en el pecho de su dueño enfermo mientras este yace acostado en la cama, usando el respirador.

Al principio, se creía que se trataba de un caso de COVID-19 por la locación del perro y su dueño y por los problemas respiratorios; sin embargo, luego se comprobó que Shao sufre de presión arterial alta y enfermedades cardíacas. A veces, puede experimentar un paro cardíaco repentino, por lo que un médico le sugirió que durmiera con un respirador.

En el video, el adorable perro parece preocupado por el dueño, a pesar de la tranquilidad de Shao. La nobleza del peludo llega a tal punto en que se puede escuchar a Shao diciéndole a Mao Mao: "No te preocupes, estoy bien. Puedes irte", pero este se resistía y seguía plantado a su lado.

Según reseña el portal Daily Mail, el golden retriever no ha dejado de estar al lado de su dueño desde el primer día en que tuvo que usar el respirador, demostrando así la nobleza de este perro y de los animales en general.

Una raza adorable

Un perro de raza golden retriever puede ser extremadamente cariñoso, amigable y suele crear vínculos únicos con su amo, más allá que cualquier otro. Es por eso que suelen ser apodados como los perros más dulces de todos.

Estos se desarrollaron a principios de 1800 en Escocia como perros de caza, y aunque todavía se utilizan con ese fin, también se destacan en muchas otras actividades, incluida la búsqueda y el rescate y el trabajo de guía.

Requieren mucho ejercicio y la natación puede ser una gran manera de drenar su energía infinita. Su hermoso pelaje requiere cepillado y, en algunos climas, puede ser necesario un corte de pelo en verano.

Son inteligentes, comprensivos y les encanta estar rodeado de personas, por lo que son perfectos como mascotas familiares. Por lo general son muy saludables con una vida útil promedio de 10 a 15 años.

El COVID-19 y los perros

Con la llegada del coronavirus a todo el planeta, los canes también se han visto afectados de manera secundaria por la pandemia. Una encuesta reveló que más de un tercio de los perros comprados o adoptados durante este brote nunca habían estado en el parque, dadas las restricciones impuestas como medidas de seguridad.

Según una nueva investigación realizada por expertos en bienestar de mascotas, hasta tres de cada cinco perros ni siquiera han salido de su propia casa. Además, dos de cada cinco cachorros aún no han sido presentados a otro can y casi la mitad nunca ha conocido a un niño.

Los resultados también mostraron que al 71% de los nuevos dueños les preocupa que su perro tenga problemas relacionados con la separación una vez que la vida vuelva a la normalidad.

