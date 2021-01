Es posible disfrutar de una vida maravillosa con tu perro si eres alérgica a las mascotas o si convives con alguien que lo sea. No es que sea completamente cómodo, pero es factible, o al menos lo suficiente para que tu peludo pueda hacer vida contigo de manera feliz y saludable.

Y aunque puede ser incómodo en algunos casos, no representa un gran cambio en tu estilo de vida, o al menos no uno que te permita pensar en tener que dar en adopción a tu perro. Así que aleja ese pensamiento de tu cabeza y sigue estos consejos para que la alergia no te afecte tanto.

Tips para convivir con tu perro si eres alérgica a las mascotas

Consulta con un experto

La primera recomendación de un alergólogo es que busques la manera de dejar a tu perro fuera de tu vida, pero como eso no va a pasar, es bueno que un experto te deje alternativas.

La mayoría te recomendará tomar ciertos antihistamínicos, además de usar un aerosol nasal de venta libre todos los días. Los medicamentos recetados y las vacunas contra la alergia también pueden estar permitidos.

Todo esto es un caso genérico pero debes ver tu caso particular para que el tratamiento sea más efectivo.

Baños

Nada controla mejor los alérgenos que viven en el pelaje y la piel de las mascotas que una buena limpieza. Los quita de la superficie y los tira por el desagüe.

En caso de que estés pensando que el baño te provocará espasmos alérgicos, lo cierto es que una vez que mojas el pelaje, los alérgenos tienden a asentarse de inmediato.

Según reseña el portal Embrace Pet, es recomendable bañar a tu perro al menos una vez a la semana, y si tu mascota tiene piel sensible, asegúrate de pedirle a tu veterinario que te recomiende un champú específico para este propósito.

Mantén a tu perro fuera de la cama

Si dejas a tu perro en tu cama, aumentará tu exposición a algo más que a la caspa de las mascotas. Los alérgenos comunes, como el polen y el polvo, pueden adherirse al pelaje. Si dejas subir a tu peludo en los sitios donde descansas como tu cama o un sofá, esos detonantes se transferirán a ellos, logrando que la alergia no solo se limite al animal sino también en varios sitios de la casa.

Opta por dejar tu piso sin alfombras

Alfombras y animales peludos son la peor pesadilla de una persona alérgica. El material propio de los felpudos, tapetes y alfombras puede ser muy propicio para atrapar los pelos de tu mascota, y también todos los agentes alergénicos que puedan traer consigo desde afuera.

Los veterinarios expertos recomiendan optar por pisos de madera o llenos de baldosas ya que son más fáciles de limpiar, de modo que no se conviertan en pequeños nidos peludos que pueden agravar tu alergia aún más.

Limpia a fondo con tanta frecuencia como puedas

Para aquellos que puedan pagarlo, contratar a un equipo de limpieza para que haga el trabajo pesado puede ayudar mucho. Esto es especialmente cierto en el tipo de limpieza semestral, en el que es necesario buscar mucho detrás de los muebles y reorganizar los elementos. ¡Todo ese pelo se acumula!

Pero si no puedes permitírtelo o si quieres ahorrar algunas monedas, puedes pedir ayuda a un amigo para que te de una mano con esta tarea. En el caso de que decidas hacerlo tú misma, debes estar equipada con una mascarilla (muy común en estos días) y unas gafas protectoras, además de cubrir tu cuerpo todo lo que puedas, empleando guantes y camisetas de manga larga.

No toques a otras mascotas

Si de pronto estás paseando a tu perro y este decide hacer amistad con otro peludo en la calle, evita tocarlo, no importa lo tierno y amigable que se vea. No porque no merezca cariño, sino porque no sabes con qué frecuencia o con cuánta dedicación suelen bañarlo.

