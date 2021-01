Novia dejó a su hermana fuera del cortejo de su boda por engordar durante la cuarentena

El día de nuestra boda es el más importante, pero nada justifica que dejes a tu familia de lado, y menos en ese momento tan especial.

Pero, justamente eso fue lo que hizo una novia que quería una boda perfecta al costo que sea, incluso dejando a su hermana por fuera, debido a su apariencia.

A través de un post de Reddit, un sitio web y foro de noticias sociales, la mujer, de quien no se conoce su nombre, contó la historia de cómo dejó a su propia hermana fuera del cortejo por haber aumentado de peso durante la cuarentena debido al Covid 19.

A través de un post de Reddit, la mujer contó la historia de cómo dejó a su propia hermana fuera del cortejo por haber aumentado de peso durante la cuarentena debido al Covid 19 - Pexels

La chica quería que todas sus hermanas fueran sus damas de honor, y debido a la pandemia dejó de verlas hasta que se reencontraron en la cena de Navidad, y fue cuando vio a una de ellas con más peso del que tenía la última vez que la había visto.

“Había ganado mucho peso, probablemente 20 libras, lo cual es mucho porque es de baja estatura. Eso era una señal de alerta para mí porque en las recaídas anteriores había subido de peso”, dijo la mujer en el portal.

Y precisamente esta hermana había enfrentado trastornos alimenticios desde los 18 años, por lo que había recibido tratamiento especializado en muchas ocasiones, pero la última vez que la vio estaba saludable y emocionalmente estable.

“Nadie en nuestra familia la trató nunca mal por su peso, aunque mi madre intentó ayudarla en su dieta varias veces durante nuestra infancia por razones de salud”, dijo la novia.

Su hermana había enfrentado trastornos alimenticios desde los 18 años, por lo que había recibido tratamiento especializado en muchas ocasiones, pero la última vez que la vio estaba saludable y emocionalmente estable - Pexels

La mujer decidió dejar a su hermana fuera del cortejo, pues a diferencia de las otras que mantuvieron su peso, ella no lo hizo, y sin duda un hecho que ha consternado a todo Internet, y que es repudiable desde cualquier punto de vista.

“Tiene sentido para ella no ser dama de honor, así puede vestir como ella quiera, acudir a la boda o no, sin afectar ese día especial”, dijo la mujer, dejando ver que lo hizo por el bienestar de su hermana, para que no se sintiera incómoda en el vestido, más que por otra cosa.

Sin embargo, contó que su hermana se molestó mucho, como era lógico, pero lo aceptó para no interferir con su día especial y no tener problemas con ella.

La decisión de esta novia fue repudiada por su padre y su futuro esposo, quienes se mostraron horrorizados con lo ocurrido - Pexels

Y esta decisión no solo fue repudiada por todo Internet, también por su padre y su futuro esposo, quienes se mostraron horrorizados con lo ocurrido, por lo que aun se desconoce si la boda sigue en pie a pesar del drama familiar o no.

"No puedo creer que alguien le haga eso a su hermana", "nadie se debería casar con una mujer así de inhumana", "es increíble que eso pase a estas alturas y que una mujer haga eso", "me imagino que ella debe ser una modelo", y "wow se va a quedar sola por mala persona", fueron algunas de las reacciones en redes donde se viralizó el suceso.

Más de este tema

Te recomendamos en video