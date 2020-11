Joven de 22 años se liga las trompas para no tener hijos y el mundo aplaude su decisión

Muchas mujeres sueñan con ser madres, pero no todas guardan ese anhelo, y muchas veces se convierten en madres por inercia, porque sucedió o por los estigmas de la sociedad.

Sin embargo, una joven argentina de 22 años lo tuvo muy claro siempre, no quería ser madre, y por eso tomó una decisión, que aunque drástica, fue lo mejor para ella.

La historia de Ailín Cubelo, la joven de 22 años que se ligó las trompas para no tener hijos

Ailín Cubelo Naval a sus 22 años decidió ligarse las trompas de Falopio para no convertirse en madre nunca, pues está muy segura que ni está destinada a ser madre, ni quiere serlo, y es algo que decidió por sí sola, sin importar lo que los demás pensaran.

"Como a algunas personas el deseo de ser madres les es natural, para mí era natural no serlo. Me ligué las trompas porque no quiero tener hijos ni ahora, ni nunca. Más o menos así debe haber sido para muchas mujeres o personas con capacidad de gestar. Me refiero a esos comentarios tipo 'y ¿qué nombre le vas a poner a tus hijos?' o '¿a qué edad quieres ser mamá?'. Éramos nenas de 8 o 9 años pensando en tener hijos", dijo la joven en una entrevista a Infobae.

Esto ha sorprendido al mundo, pues generalmente las mujeres se someten a una ligadura de trompas, que es una cirugía para cerrar las trompas de Falopio, que conectan los ovarios con el útero y permiten el embarazo, cuando ya han tenido varios hijos y no quieren más.

Muchos consideran que es muy joven aun y podría cambiar de decisión más tarde, pero ella está muy clara que desde pequeña, nunca quería convertirse en madre.

"Cuando me preguntaban si quería ser madre yo siempre contestaba 'después de los 30' o 'yo quiero uno solo'. Como no me daba cuenta de que quizás no quería ser madre, me excusaba o alargaba los plazos. La idea de la nena que cuida, que materna, se inculca desde el jardín de niños", afirmó.

Además, destacó que no desea traer hijos a este mundo como se encuentra actualmente para que venga a sufrir.

"No quiero dedicarle 20 años de mi vida a una persona. ¿Traer a una persona más a este mundo así como está, a formar parte de esta sociedad, con esta escasez de recursos? ¿Vivir con miedo de que le pase algo si es mujer o con miedo de que haga algo si es varón? ¿Tener un hijo para dejar un legado? ¿Qué legado?", afirmó.

La joven destacó que no desea traer hijos a este mundo como se encuentra actualmente para que venga a sufrir - Foto de Infobae

El mundo aplaude su madura y sensata decisión

Esta decisión ha sido aplaudida en redes sociales, pues aseguran que es una medida sensata, que se debe respetar, pues las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo y podemos hacer lo que nos haga feliz.

"Excelente !!!! Somos muchos, te re banco! Peor es tenerlos y no darles amor o tirarlos a un hogar de niños", "La felicito porque esto es mejor antes que quedar embarazada y abortar", "Uno como mujer decide !!!💚", "Te comprendo totalmente. Yo decidí desde tu misma edad No tener hijos, hoy tengo 50 años y nunca me arrepentí de mi decisión", fueron algunos de los comentarios en redes.

Ailín fue a un ginecólogo, pero este le negó su deseo porque era muy joven y debía pensarlo mejor, incluso le pidió una pericia psicológica - Foto de Infobae

El proceso de la joven para hacerse la ligadura de trompas

Ailín fue a un ginecólogo, pero este le negó su deseo porque era muy joven y debía pensarlo mejor, incluso le pidió una pericia psicológica, incumpliendo la ley, pues estipula que a los 16 las personas pueden tomar decisiones sobre su cuerpo sin autorización de psicólogos.

“El Código Civil vigente reconoce que desde los 16 años las personas pueden tomar por sí mismas todas las decisiones sobre el cuidado de su cuerpo. No hace falta autorización o entrevistas con tu pareja”, dice la ley.

Aunque ese día confiesa que se fue llorando del consultorio, afortunadamente después consiguió a una ginecóloga que le hizo la ligadura de trompas sin ningún problema, cumpliendo así su deseo.

