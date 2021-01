Jennifer Lopez le responde de manera tajante a un seguidor que la acusa de usar botox

Jennifer Lopez siempre ha destacado por su inigualable talento para la música y las artes audiovisuales, pero también por su bella figura y su apariencia que parece desafiar el tiempo. Pero en una publicación reciente, uno de sus seguidores creó polémica al acusar a JLo de usar botox como truco para verse joven, haciendo que la cantante le responda de manera tajante.

La intérprete de On The Floor, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que salía sin nada de maquillaje puesto mientras se probaba algunos productos de su nueva línea de productos de belleza.

View this post on Instagram

Sin embargo, uno de los seguidores de Jennifer Lopez empezó una polémica en su post con un comentario en el que escribe : “Puedo mencionar que las cejas y la frente no se mueven en absoluto cuando hablas o intentas expresarte … definitivamente tienes botox. Y toneladas de él. Y eso está bien. Solo digo”.

El comentario si bien puede parecer inofensivo, muchos otros seguidores de la cantante arremetieron contra el autor del escrito, alegando que no tenía bases para comprobar su hipótesis y que solo tenía “envidia” de su apariencia natural, entre otro tipo de respuestas.

Sin embargo, en una acción sorprendente, Jennifer Lopez se apresuró a responder: “Esa es solo mi cara. Por millonésima vez… ¡¡Nunca me he aplicado botox ni ningún inyectable o cirugía !! Sólo digo". Luego le sugirió a su seguidor: "¡Consíguete un poco de JLo Beauty y siéntete hermosa en tu propia piel! Y aquí hay otro secreto de belleza: intenta dedicar tu tiempo a ser más positiva, amable con los demás y no pierdas tu tiempo tratando de abatir a los demás”, escribió. "¡¡¡Eso también te mantendrá joven y hermosa!!!".