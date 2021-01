Danna Paola llega a «Times Square» y es un triunfo para las mujeres mexicanas

El éxito de Danna Paola

El éxito de Danna Paola en la música ha llegado para quedarse. Poco a poco ha ido afianzando su lugar en la música latina con increíbles singles que ya tienen millones de reproducciones.

La joven mexicana no ha parado de trabajar mostrando que su talento no tiene límites. Ha usado sus experiencias amorosas en varias ocasiones para darle vida a canciones que han puesto a cantar, bailar, y hasta llorar a sus fans.

Hace unos días liberó su más reciente álbum K.O. Y a pesar de algunas eventualidades –como que fue filtrado un día antes– ya tiene millones de reproducciones, menciones en redes sociales, y cumplidos del mundo entero.

Danna Paola llega a Times Square

Hayas o no hayas ido a Nueva York –es seguro– que has visto imágenes de Time Square. Una de las imágenes más icónicas de la ciudad más poblada de Estados Unidos.

Está entre el cruce de Broadway con la 7ª Avenida. Un lugar que donde se concentran bares, restaurantes, museos, y muchas, pero muchas pantallas publicitarias. Las luces de Time Square iluminan todo, y es muy común ver la imagen en series o películas estadounidenses.

Sus letreros son el mayor atractivo de la plaza, y artistas importantes llenan las pantallas para informar a los trasuntes lo que está sucediendo en el mundo (sea entretenimiento u otros temas).

Ahora, la mexicana informó a través de sus redes sociales cómo uno de sus sueños se ha hecho realidad. La promo de su álbum cruzó fronteras, y llegó a este famoso lugar.

Con el siguiente mensaje presumió su nuevo éxito "Un día lo sueñas y de pronto se hace realidad… 🥺 I can’t believe it… TIMES SQUARE!!! 🥺🥺😱😱😱♥️ #KO 🥀🔥 Thank you @spotify ♥️"

Apoyo y críticas a la joven

En redes sociales siempre puedes encontrar lo mejor de las personas, pero también su lado más oscuro. Danna ha conseguido armarse de una legión de fans que se encargan de defenderla a "capa y espada",

Desde días anteriores la han convertido en uno de los trendic topics de Twitter.

A tan solo 10 minutos de su lanzamiento, “K.O.” de Danna Paola alcanzó el puesto #1 en Itunes México, siendo el álbum femenino que mas rápido ha logrado esa posición en el chart. pic.twitter.com/UHDNWYIGcF — ʟᴀᴛɪɴᴏ ɢᴀɴɢ (@LxtinoGang) January 14, 2021

Sintiéndose identificados, y aplaudiendo a los éxitos de la mexicana.

Danna Paola, básicamente, is the fucking queen. ❤️ pic.twitter.com/CkPcaixYN3 — C (@itscinthya_) January 14, 2021

No obstante, la cantante también ha recibido varias críticas por "copiar estilos" o "porque no merece el éxito". Sin importar de si te gusta o no su música, es importante reconocer los triunfos de las mujeres mexicanas alrededor del mundo.

Una mujer mexicana, triunfando

Se ha visto el peor lado del internet y de los mexicanos cuando se trata de las criticar a otros mexicanos. Podemos ver el caso de Eiza González, de Salma Hayek, y ahora, de Danna Paola.

Estos son algunos ejemplos de mujeres que han sido atacadas fuertemente por su aspecto o por muy temas banales. Por ello, es importante recordar que no debes amarlas para respetarlas, sean figuras públicas o no.

Mientras tanto, la joven de 25 años sigue presumiendo sus triunfos en sus redes, y no es para menos. ¡Bravo Danna Paola!

