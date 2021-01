Conoce la historia de Luna, la perrita que vende muffins para pagar su tratamiento

Quienes han tenido mascotas en sus hogares saben que estas se convierten en un miembro más de la familia, de modo que les brindamos todo el amor que necesitan y cuando se enferman hacemos todo lo necesario para que sanen. Esto quedó demostrado con la familia de Luna, una perrita que padece cáncer.

A través de las redes sociales, se ha vuelto viral la historia de esta pequeña peluda que enfrenta un difícil momento con la enfermedad, pero su familia humana se encuentra haciendo hasta lo imposible para lograr su recuperación.

Kate Bonilla, madre humana de Luna, ha usado Twitter para difundir el caso de esa mascota y vender muffins que ayudarán a costear el tratamiento.

“Mi nombre es Luna y estoy vendiendo muffins para pagar mi tratamiento contra el cáncer. Ayúdame por favor”, dice una de las publicaciones en la red social.

Luna, la perrita que vende muffins para pagar su tratamiento contra el cáncer. - Twitter Kate Bonilla

La familia residente de Guayaquil, Ecuador, ha hecho un gran esfuerzo con la difusión de su producto a través de las redes sociales y, por fortuna, su emprendimiento ha dado resultados, pues muchas personas han demostrado su solidaridad.

“Gracias a todos los que me están haciendo pedidos (…) sinceramente ustedes me hacen pensar que el mundo no es tan malo. El proceso es largo pero no nos vamos a rendir”, dijo Kate en un tuit.

Luna empezará su tratamiento contra el cáncer

Luego de la gran receptividad de las personas y toda la colaboración que ha recibido Luna, Kate anunció que su hija canina podrá comenzar con todas las evaluaciones que requiere para por fin arrancar con la quimioterapia.

“Estamos infinitamente agradecidas con toda la ayuda y apoyo que nos han brindado. El día lunes le toca su primera ronda de exámenes, ya que también tiene las plaquetas bajas y tenemos que saber el por qué”, escribió.

Luna comenzará su tratamiento. - Twitter Kate Bonilla

Luego de todo este proceso de exámenes y evaluaciones, la peludita podrá comenzar con todo el tratamiento que buscará acabar con el cáncer.

“Después de los resultados hay que tomar un tratamiento de 15 días y por fin podemos empezar la quimioterapia. (Un) millón de gracias a todos los que se han preocupado y han colaborado con mi bebé“, agregó.

La pequeña perrita se ha vuelto viral en las redes sociales y aunque solo cuenta con una fotografía junto a sus muffins, esta cuenta con más de 70 mil me gusta y más de 50.000 retuits.

Más sobre este tema:

Los consejos que todos debemos seguir para proteger a nuestras mascotas de los fuegos artificiales

Las mascotas que traerán más alegría a tu hogar si tienes hijos

Películas de Netflix que demuestran el amor que puede haber entre las personas y sus mascotas

Te mostramos en video: