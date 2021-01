Muffins de avena y chía para disfrutar de una merienda deliciosa baja en calorías

Llegó enero y es el momento perfecto para retomar un estilo de vida saludable, poner nuestro cuerpo en forma. Sin embargo, siempre hay espacio para comer algo delicioso y sin arrepentimiento, por eso aquí te mostraremos cómo preparar unos muffins de avena y chía.

Una de las mejores opciones para tener una alimentación balanceada y perder esos kilos de más que nos quedaron de la temporada de fiestas es tener alimentos bajos en calorías.

No se trata de limitarnos demasiado en lo que deseamos comer, ni llevar dietas estrictas que prometen cambios radicales en pocas semanas, pues esto no solo no es sostenible a largo plazo, sino que pueden causar un efecto rebote.

Por eso, es importante que mantengamos esas meriendas saludables que no solo nos harán disfrutar por lo deliciosas que son, sino que nos ayudarán a controlar la ansiedad.

Los snacks también pueden ayudar a obtener todos los nutrientes que necesitamos y en este caso, los muffins te llenarán de energía para cumplir con todas las tareas de tu día.

La avena trae beneficios como la pérdida de peso y el control de azúcar en la sangre, además regula la digestión, por lo que es idear para reducir medidas en la cintura.

Junto a la avena, las semillas de chía son las grandes protagonistas de esta receta gracias a los grandes beneficios que trae para la salud.

De hecho, estos alimentos se han convertido en los favoritos para quienes llevan un estilo de vida fitness.

La chía es rica en fibra, con 9,75 gramos por porción, contienen 4,69 g de proteína por porción, de modo que al consumirlas dan la sensación de saciedad.

Beneficios de las semillas de chía

Controla la ansiedad: como ya habíamos mencionado anteriormente, la chía posee un alto porcentaje de fibra, lo que ofrece una gran sensación de saciedad. Esto la hace ideal para comer meriendas saludable y con bajo contenido calórico.

Ayudan a hidratar: estas semillas son capaces de contener hasta 12 veces su peso en agua, de modo que funcionan como un reservorio que ayuda a la hidratación de tu organismo.

Previenen el envejecimiento prematuro: tiene una excelente reacción para evitar los efectos de los radicales libres y crea una gran resistencia frente a las consecuencias del medioambiente y el estrés. De esta manera, es capaz de prevenir las señales de envejecimiento en la piel.

Poseen Omega 3: uno de los beneficios más mencionados de la chía es su alto porcentaje de Omega 3. Para lograr obtener esta vitamina, es indispensable que se trituren las semillas o masticarlas.

Beneficios de la avena

Avena - Agencias

Reduce la sensación de antojos: para que puedas evitar atracones, come una taza llena de este alimento, esta tiene solo 130 calorías y permanecerá en tu estómago por más tiempo que cualquier otro alimento, así que te sentirás lleno lo por más tiempo.

Reduce el colesterol: si te han diagnosticado colesterol alto, considera agregar avena a su menú diario. MayoClinic.com incluso recomienda la avena como uno de los cinco alimentos principales para mejorar sus niveles de colesterol.

Estabiliza el azúcar en la sangre: el bajo índice glucémico de la avena ayuda al estómago a vaciar su contenido lentamente, lo que afecta los niveles de azúcar en la sangre y tiene un efecto positivo en la sensibilidad a la insulina.

Cómo preparar muffins de avena y chía

Ingredientes

Harina de avena

Copos de avena

Stevia

Huevos

Leche

Aceite de girasol

Canela en polvo

Manzana

Preparación

Mezcla los ingredientes secos, es decir, la harina de avena, la stevia y la canela en polvo. En otro recipiente mezcla ligeramente los huevos con la leche y el aceite de girasol.

Integra las dos mezclas y bate de forma suave.

Corta la manzana en cuadritos y luego incorpórala a la mezcla. Vierte la mezcla en un molde para muffins.

Con el horno precalentado a 200 °C introdúcelos para hornearlos durante 30 minutos o hasta que estén ligeramente dorados por fuera y cocidos por dentro.

