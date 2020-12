Joven de 15 años aprendió ballet con tutoriales de Youtube y ahora ganó una beca profesional

Los límites no existen cuando quieres algo, y eso lo dejó muy claro Agostina Arreguez, una joven argentina de 15 años que ha forjado su propio camino como bailarina de ballet.

La joven viene de una comunidad indígena muy pobre, y para poder asistir a alguna clase de baile tenía que viajar unos 200 kilómetros, algo que era muy difícil.

Hija de bailarines, Agostina empezó a bailar desde que dio sus primeros pasos, y como sus padres fundaron la primera Escuela de Danzas Folclóricas Argentinas de la comunidad la llevaron desde pequeña para que aprendiera, pero a ella no le gustaba ese tipo de baile.

La joven viene de una comunidad indígena muy pobre, y para poder asistir a alguna clase de baile tenía que viajar unos 200 kilómetros, algo que era muy difícil - Infobae

En el 2010 hallaron una academia de danza árabe que quedaba a 20 kilómetros de su hogar, y su familia viajaba para que la pequeña acudiera a esas clases, pero un día la madre vio un cartel en una biblioteca de la región donde vivían que decía "Se dicta taller de danzas clásicas con profesora recibida en el Colón", lo que de inmediato llamó su atención.

Como quedaba mucho más cerca y era menos agotador para todos, inscribió a su hija en esas clases donde tomó clases de ballet.

"¡Amaicha se revolucionó! Era la primera vez que acá se veía acá algo que tuviera que ver con un tutú, y que se escuchaba una música completamente diferente a la que suena en el norte", dijo la madre a Infobae.

Pero, no duró mucho, pues a los dos años, la profesora se tuvo que ir del pueblo para regresar a Buenos Aires, y al ver el talento de Agostina, le dijo a la madre que le buscara un profesor y le incentivara a desarrollar su capacidad de baile en el ballet, además de regalarle la barra que tenía en el estudio a la pequeña.

Agostina empezó a tomar clases de ballet a través de tutoriales de Youtube

Al no tener más opciones, Agostina encontró la manera de tomar clases de ballet por su propia cuenta y en casa.

La joven confesó que adaptaba la sala de su hogar para colocar la barra y en la computadora que le habían regalado sus padres buscaba tutoriales en Youtube para tomar las clases y aprender.

“Yo era chiquita y seguramente hacía un papelón en vez de aprender, tratando de copiar lo que veía ahí. Seguía diferentes escuelas, pero me gusta mucho la de los Estados Unidos. Y bueno… me sirvió”, dijo la joven en una entrevista.

Agostina y su familia tuvieron que enfrentar muchos obstáculos en el proceso de intentar tomar clases en alguna academia de manera presencial, que hicieron que incluso odiara la danza.

"Me pasaron cosas muy feas: empezaron a tratarme mal. Me enojé con la danza. No quería saber nada. ¡Me sentía horrible!, literal. No quería que nadie me viera”, dijo la joven entre lágrimas.

Así fue como la joven ganó una beca de baile

Años más tarde, en el 2018 la joven se animó a retomar sus clases por Youtube, y su madre decidió contactar por las redes a la directora del Centro Cultural Aconquija, en Tucumán, Fredesvinda Denis, y asistió a ese centro con su hija.

Allí, fue al estudio de baile de Yanina Llenes, quiene es hija de la directora, y quedó impresionada con el talento de la joven.

“Con la ternura que habla, así baila (…). Agos es muchas cosas, tiene un montón de condiciones, pero si tuviera que definirla en un solo aspecto diría que es una bailarina muy inteligente, muy estudiosa. ¡Aprende enseguida! Y le pone mucho amor a la danza", dijo la bailarina.

Allí, fue al estudio de baile de Yanina Llenes, quiene es hija de la directora, y quedó impresionada con el talento de la joven - Infobae

Y fue ella quien coordinó una coreografía “inspirada en Fantasía” para la joven, quien fue grabada mientras bailaba y ese video llegó al maestro del ballet en Argentina, Julio Bocca, quedando impactado con el talento de Agostina, al punto de ofrecerle una beca.

Ahora, cuando cumpla 16 en agosto del 2021, Agostina irá a Buenos Aires para aprender ballet gracias a la beca en la fundación de Bocca.

“Yo me quiero ir. La danza es mi vida. Quiero viajar y aprender. Y traer a Amaicha todo eso que aprenda, para enseñar y darles esa posibilidad, que muchas veces yo no tuve, a otros chicos de aquí. Me parecía mentira (…) Pero el solo verlo, y que me estuviera viendo bailar, ya fue suficiente", confesó la inspiradora joven.

Esto demuestra que el que persevera alcanza, y que cuando las cosas se hacen con amor y pasión puedes lograr lo que te propongas.

Más de este tema

Te recomendamos en video