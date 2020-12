Mira cómo es el Covidisor, el casco que crearon para protegerte del Covid-19

Este año los cubrebocas se convirtieron en parte de nuestro look, pues desde que comenzó la pandemia eran necesarios para protegernos y evitar contagiar a los demás.

Han salido de diferentes tipos, tamaños y modelos, pero ahora ha llegado un innovador y extraño invento para protegernos del Covid 19.

Se trata del Covidisor, una burbuja transparente que parece un casco espacial, y protege tu rostro, manteniéndote sana a ti y a los demás.

En la cuenta de Instagram Covidisor se puede leer que el “Covidisor protege tu rostro sin enmascararlo. Es una burbuja de aire con filtro N95 que funciona con ventilador, es liviana, se puede usar durante horas y es compatible con la identificación de la barbilla y la cara. Ahora puede trabajar de forma más segura y cercana: en la oficina, el aula, la fábrica y en la ciudad”.

El creador de este casco, Haz Em, explicó a Un Nuevo Día que “la idea nació por el hecho que hay maestros y personas mayores que trabajan con jóvenes que tal vez no usen máscaras o sean asintomáticos entonces necesitan protección”.

También detalló que “nosotros básicamente empezamos a finales del verano y trabajos durante 4 meses, somos un pequeño equipo”, detalló sobre el Covidisor, que está siendo muy usado en las calles de Nueva York.

“Tanto los filtros de inhalación frontal como el filtro de exhalación posterior son filtros N95 reemplazables, es decir, el Covidisor filtra el aire en ambas direcciones, a diferencia de la mayoría de los PAPR (respiradores purificadores de aire motorizados), y a una fracción del costo. El ventilador funciona con una batería de iones de litio incluida durante 6-8 horas con una carga”, se detalla en la cuenta de Instagram.

A través de las redes este invento ha generado polémica, pues muchos aseguran que es muy grande y extravagante y otros afirman que es lo mejor que han podido crear, pues te mantiene protegido y puedes ver por completo el rostro de las personas, especialmente su sonrisa, algo que con el cubrebocas queda oculto.

“Siento que no podría respirar bien con eso”, "wow eso te hará llamar la atención no me gusta", “es muy grande no lo usaría”, “parece que estuviéramos en el espacio”, y “ya me veo tratando de montar en el autobús lleno de personas hasta reventar y con ese súper casco jaja, sería muy incómodo”, son algunas de las críticas en redes.

Mientras otros aseguran “que maravilla, así se puede apreciar el maquillaje”, "a mi si me gusta, yo lo quiero", “si es grande pero te permite ver los gestos de las personas, algo que se ha perdido”, “me parece maravilloso, parece del futuro”, y “así no andaré más depeinada jaja”.

En las imágenes en la cuenta de Instagram se puede ver cómo se ve el casco con cualquier look, y aunque es extravagante, no luce mal y combina con lo que te pongas.

Quienes deseen adquirirlo lo pueden hacer a través de la página oficial Covidisor.com, donde hallarán aun más información sobre el casco y puedes resolver todas tus dudas.

Así que si quieres mantenerte protegida y poder lucir tu rostro a la vez, puedes optar por este casco que aunque te hará llamar la atención, te permitirá sana y podrás lucir tu maquillaje y rostro como hace tiempo ya no podías debido al cubrebocas.

