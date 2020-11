Pfizer anuncia que su vacuna contra Covid 19 es 90% efectiva, según los primeros análisis

Existe una esperanza sobre el virus que ha cambiado la vida de todos este 2020, y es que Pfizer anunció este lunes que su vacuna contra el Covid 19 es 90% efectiva, según los primeros análisis.

“Estamos orgullosos de anunciar, junto con @BioNTech_Grupo, que nuestra candidata a vacuna basada en ARNm ha demostrado, en un análisis intermedio, evidencia inicial de eficacia contra # COVID19 en participantes sin evidencia previa de infección por SARS-CoV-2”, dijo Pfizer a través de su cuenta de Twitter.

La farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BionTech examinaron los primeros casos confirmados del virus entre más de 43 mil voluntarios que recibieron la dosis de la vacuna o un placebo, y de ellos menos del 10% de los casos de coronavirus se presentaron en los que ya habían recibido la vacuna, según revela CNN.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 9, 2020