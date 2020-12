La increíble boda de un fisicoculturista con su muñeca sexual en Rusia sorprende al mundo

Una extraña y romántica boda ha sorprendido al mundo y es toda una sensación en redes, se trata del enlace de un fisicoculturista ruso con nada más y nada menos que con su muñeca sexual.

Yuri Tolochko es el nombre de este hombre que ha sostenido una relación con una muñeca de plástico a la que llama Margo y con quien a través de sus redes comparte fotos de su vida diaria, sorprendiendo a todos.

También compartió imágenes de la extraña boda, en la que se puede ver a familia y amigos asistiendo al evento como si se tratara de una boda real.

Margo llevaba un hermoso vestido blanco con detalles plateados brillantes y un velo blanco, con su cabello rosado y Yuri vestía un traje negro y camisa blanca.

En las imágenes de la extraña boda se puede ver a familia y amigos asistiendo al evento como si se tratara de una boda real - Pinterest

El fisicoculturista, quien confiesa que es pansexual, reveló que el romance con su muñeca sexual se intensificó durante la cuarentena y fue cuando decidió casarse con ella.

Margo llevaba un hermoso vestido blanco con detalles plateados brillantes y un velo blanco - Pinterest

Durante la fiesta de la boda, el hombre dio un discurso en el que profesó su amor hacia Margo. “Tiene una personalidad ardiente, pero hay un alma tierna en su interior”.

“Eso es una locura”, “creo que la cuarentena lo dejó mal”, “si eso lo hace feliz está bien”, “el 2020 no deja de sorprendernos”, “no se quién está peor, el hombre o los que fueron a la boda”, “creo que no deberíamos juzgarlo, cada quien puede hacer lo que quiera”, son algunas de las reacciones que se leen en redes.

El fisicoculturista está feliz en su nueva vida de casado con su muñeca sexual - Instagram @yurii_tolochko

Así es la vida del fisicoculturista ruso con su muñeca sexual

Aunque para muchos resulta algo extraño, para él es su felicidad, y así lo ha dejado ver en sus redes, donde publica videos e imágenes de paseos, o actividades e incluso en la cama con su novia Margo.

"Pensando en voz alta. La institución de la familia está cambiando. Cada vez son más los que no quieren vivir a la antigua. Érase una vez en la misma Alemania, las mujeres eran en su mayoría amas de casa, no estudiaban, no hacían negocios, no podían influir directamente en los procesos políticos. Ahora las cosas son diferentes. Ahora muchas mujeres están en la posición de "no soy cocinera ni ama de llaves". Y aunque las solicitudes de hombres no han cambiado para muchos de ellos, viven de manera diferente. ¿Es maravilloso? ¡Definitivamente sí!", defiende el joven en sus redes, donde compartió una imagen junto a la muñeca.

Y también ha reflexionado sobre la vida en pareja. "Con tiempo y experiencia, Margo y yo nos dimos cuenta de que se necesitan más que palabras para tener una conversación. Tu pareja sin duda se merece lo mejor, pero tienen que hacer su parte”.

Su relación con Margo comenzó desde el año pasado, y desde entonces se ha vuelto inseparable a su muñeca, sale a pasear, duerme, sale de fiesta e incluso entrena con ella.

