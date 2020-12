Conoce cuáles son las razas de gatos que tienen las personalidades más dulces

A pesar de que los gatos son una de las mascotas más populares del mundo, nuestros amigos felinos reciben mucha mala prensa. Hay mucha gente que asume que son egoístas y antipáticos y que no darán a sus dueños tanto amor o afecto como se sabe que hacen los perros. Si bien hay una parte de verdad, hay algunas razas que tienen personalidades muy dulces.

Esta suposición equivocada se basa en la creencia de que los gatos no disfrutan de la compañía de los humanos. Y si bien algunos ejemplares pueden ser solitarios y tal vez incluso un poco gruñones, en realidad hay un montón de razas que aman la atención humana.

Así que si estás pensando en tener un gato, ¿por qué no elegir una de las razas con personalidades más dulces que sean conocidas por vivir felizmente en el interior? Aquí dejamos algunas como referencia.

Maine coons

Según reseña la revista Cosmopolitan, los maine coons son bien conocidos por su gran tamaño (los más grandes entre ellos pesan 30 libras), pero la razón por la que son una raza de gato doméstico tan popular es por sus personalidades amistosas.

La gente a veces compara a los maine coons con los perros porque son muy sociables: les encanta jugar y unirse a ti en lo que sea que estés haciendo. Entonces, si quieres un gato que no necesite mucha atención, no es recomendable conseguir uno de esta raza. Piensa en ellos como un cachorro más tranquilo al que no tendrás que sacar a pasear todos los días.

Siameses

No dejes que los personajes de “La Dama y el Vagabundo” te den una idea equivocada sobre estas bellezas. Los gatos siameses no solo son una raza muy bonita, con ojos brillantes y pelaje marrón distintivo en la cola y las extremidades, sino que también suelen tener personalidades súper relajadas y muy dulces. Prefieren sentarse en el regazo de sus dueños a hacer cualquier cosa problemática, por lo que un siamés es una excelente opción si quieres un compañero tranquilo.

Americanos de cabello corto

Estos hermosos gatos tienen un largo periodo de vida, por lo que son una opción popular entre las familias que quieren darles a sus hijos una mascota con la que crecer. También se sabe que son súper dulces con los niños y los perros, por lo que podrían ser una elección especialmente buena para ti si ya tienes bebés en tu vida.

Además, estas razas de gatos también requieren poco mantenimiento, lo que significa que no tendrás que cepillarlos con mucha frecuencia. En pocas palabras son pequeños ángeles peludos.

Persas

Los gatos persas son tan lindos que parecen animales de peluche. Es una de las razas más populares, tanto por lo hermosos que son como por sus dulces personalidades.

A veces, los persas necesitan un poco de tiempo para adaptarse a un nuevo entorno, pero una vez que se calmen un poco, estarán súper cómodos en tu hogar, incluso si vives en una zona movida. Tienes que cepillarlos a menudo, pero vale la pena.

Birmanos

Un birmano es fácil de detectar por sus distintivos ojos azules, así como por su nariz marrón. Vienen en una variedad de colores, pero todos nacen blancos; desarrollan pelaje de diferentes tonos a medida que crecen.

Los birmanos son muy dulces y tranquilos, y pueden llevarse bien con casi cualquier persona. Una raza de gato de muy bajo mantenimiento.

