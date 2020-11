Así funciona MeowTalk, la aplicación que traduce los maullidos de tu gato para entenderlo mejor

¿Siempre quisiste saber lo que tus gatos intentan comunicarte? Pues tus deseos se hicieron realidad con una nueva aplicación que promete romper con los esquemas de lo antes visto. Se llama MeowTalk y traduce los maullidos de los felinos.

Este curioso invento fue desarrollado por un antiguo ingeniero de Amazon, Javier Sánchez, el cual integró hasta 13 tipos de maullidos distintos que te indican si la mascota quiere comer, prefiere salir a respirar aire fresco o necesita de tu afecto.

MeowTalk, la aplicación que traduce a los gatos

Como una especie de Shazam gatuno, esta app ya se encuentra disponible en las tiendas electrónicas tanto para Android como iOS.

De hecho, no es una exageración, debido a que su creador se apoyó en la misma tecnología que utiliza la aplicación para detectar los nombres de las canciones pero utilizando una base de datos de maullidos de gatos.

Entender a tu gato será más fácil que nunca. - Pexels

Esta recoge gruñidos y otras expresiones diversas que pueden manifestar desde enojo, dolor, peticiones para que se le deje salir o para alimentarlo, de acuerdo con Televisa.

De igual manera, también incorporó parte de la inteligencia artificial que posee el asistente virtual de Amazon, Alexa, que es capaz de responder cualquier pregunta que necesites, hacerte recordatorios, iniciar cronómetros, llamar, poner música, entre otros.

Sin embargo, a diferencia de estos dos, MeowTalk necesita del uso para ser perfeccionado. Esto es, porque la app asegura que mientras más veces se use podrá detectar con más precisión las peticiones de los consentidos de la casa.

A medida que se vayan poniendo a prueba sus capacidades con la cotidianidad de los gatos, el programa podrá reconocer mejor los sonidos según la interacción que tenga con el animal, explicó el citado medio.

¿Cómo funciona?

Antes de que corras a descargar la aplicación debes saber que tiene algunas bondades como el poder crear perfiles distintos a cada gato si tienes varios de ellos en el hogar.

Según Xakata, la interfaz es bastante sencilla pues en la página principal verás un botón para grabar llamado Talk en el que podrás recoger los sonidos del gato. Después de analizarlo, ofrece la respuesta.

Estas son: "estoy aquí", "estoy descansando", "me duele algo", estoy enfadado", "mami", "estoy asustado", "te quiero", entre otras.

Con 13 opciones disponibles, sabrás qué tiene tu gato en todo momento. - Pexels

Obviamente, su uso no es 100% exacto y los mensajes no son frases compuestas que permitan realmente dialogar con el felino puesto que sus maullidos no son un idioma, sino más bien sirve para entender una expresión momentánea que le quiso comunicar a su amo.

De hecho, MeowTalk se describe a sí misma como una app "pensada para ayudar a las personas a vincularse aún más con sus gatos", explicó la misma fuente.

Un proyecto más ambicioso

Pero si creíste que esto era todo te equivocas. En realidad, estos son los primeros pasos de un dispositivo mucho más sofisticado que se está desarrollando para poder traducir en tiempo real lo que el gato está diciendo.

La idea es seguir desarrollando este tipo de tecnologías. - Pexels

El propio Javier Sánchez explicó que se tratará de un collar que traducirá con voz humana lo que indiquen los maullidos del gato, haciendo realidad prácticamente todas las películas que nos sumergen en un mundo donde conversar con las mascotas es posible.

De hecho, Sánchez abandonó el gigante del comercio electrónico para trabajar con el Grupo Akvelon en este proyecto.

De momento no se conoce la fecha de consolidación de este ambicioso plan que revolucionaría completamente la forma de relacionarnos con los animales, pero seguramente contará con muchos amantes de los gatos que quieran hacerse de uno de ellos.

