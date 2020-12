Patricia López presentó a Izidor, su esposo esloveno con quien se casó tres veces

Habla ocho idiomas y es un especialista de la trompeta. Así es el esposo esloveno de Patricia López, quien lo presentó recientemente en el matinal de Mega 'Mucho Gusto'. Es la primera vez que aparecen juntos en televisión, por lo que fue un programa imperdible.

La pareja de la reconocida actriz se llama Izidor Leitinger y ambos hablaron sobre la historia de amor que han sostenido. Los televidentes disfrutaron de curiosas anécdotas que contaron.

Patricia López se casó tres veces con su esposo

Suena descabellado, pero estratégicamente tuvieron la posibilidad de lograrlo. Ambos destacaron también las enseñanzas que han recibido de la maestra espiritual Isha Judd. Se trata de un sistema de meditación y filosofía basado en el autoconocimiento y expansión de la conciencia.

El centro de Isha Judd ya es reconocido en toda América Latina y en esta caso Patricia López e Izidor Leitinger viajaron a Urugay. "Fue todo muy rápido", dijo el esloveno refiriéndose a la primera de las tres veces que se casasaron.

"Me acuerdo que un día yo estaba pasando por un pasillo, hablando con una amiga. Yo me detuve y ella me preguntó ‘Oye, ¿te quieres casar conmigo?"", contó Izidor, de acuerdo a lo recogido por el diario La Cuarta.

Asimismo, Patricia López detalló que organizaron una ceremonia muy privada con todos los maestros del Isha Judd. Posteriormente realizaron una boda en la playa, dos días después, donde integraron a los compañeros del centro.

"El tercero (matrimonio) fue en nuestro campito, con nuestra familia y amigos. Un angelito que trabaja en el Registro Civil nos ayudó y pudimos conseguir un juez que nos fuera a casar el 31 de diciembre", reveló la actriz de 43 años para las cámaras de 'Mucho Gusto'.

Sanación y amor

Ese fue el objetivo que Patricia López y su esposo Izidor Leitinger querían cumplir en el centro de ayuda espiritual Isha Judd. Según Biobío Chile, ambos se adentraron en las ensenañzas para el autonocimiento y expansión de la conciencia.

"Nos pareció un idea excelente el hecho de vivir juntos esta experiencia", afirmó Patricia López. En una entrevista que otorgó a Las Últimas Noticias en 2019, detalló que la meditación sirvió "para sanarnos individualmente y como pareja (…) Nos decimos la verdad, nos mostramos abiertos y sentirnos cada vez más amor entre nosotros".

Trayectoria artística de Patricia López

La guionista y productora de teatro ha participado en más de 15 telenovelas, desde 1999. 'Purasangre', donde obtuvo el papel principal, 'Pecadores', '¿Dónde está Elisa?' y 'Reserva de familia', siendo antagonista en esta última, son algunos de los proyectos en los que ha laborado.

Su último trabajo fue en la telenovela de comedia y romance juvenil 'Yo soy Lorenzo', donde encargó a Patricia Silva. También ha participado en distintas filmaciones cinematográficas, siendo 'Baby shower' la última, y perteneciente al género terror.

El talento de Patricia López también se ha visto en distintas teleseries 'Infieles' y 'Lo que callamos las mujeres', ambas transmitidas por Chilevisión. En dos oportunidades tomó el papel de "Colombina Astorga" para dos series emitidas por Mega: 'Camera Café' y 'Familia Moderna', esta última una adaptación de 'Modern Family'.

Hasta en siete oportunidades ha sido galardonada por sus actuaciones.

