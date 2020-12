Camila Recabarren responde a un usuario y enciende Instagram: "Entiendan, mediocres"

La paciencia siempre tiene un límite, incluyendo la de los artistas en redes sociales. Camila Recabarren se sintió "chata" de los malos comentarios que recibe y respondió directamente con un contundentemente mensaje donde los llamó hasta mediocres.

Para nadie es un secreto que la modelo se ha mostrado algo más extravagante en su cuenta personal. Con atuendos atrevidos, enseñando más piel de lo normal y con imágenes subidas de tono. Sin embargo, sus 2.2 millones de seguidores demuestran que sigue siendo muy querida.

Camila Recabarren explota en Instagram

Este lunes, la ex Miss Chile 2012 publicó una imagen donde luce sexy y comparte parte de una canción de Mon Laferte. "Hoy es un día de sol y todo está tan 'biutiful'. Hoy es un día mejor, todo está tan 'biutiful"", escribió la artista de 29 años.

Ante su posteo, @elviasalazar30 comentó: "Ya no sabes ni qué hacer". Este fue el detonante para que Camila Recabarren estallara y dejara un mensaje para la usuaria y el resto de quienes pretenden criticarla.

"Weona soy infinita, tengo para hacer mil porque vivo mi vida y no tiro mierda ni mala onda. Por eso me va bien, es tan simple", respondió la ex chica reality en el inicio de su respuesta.

"Vamos que se puede. Tiren buena onda weon. Entiendan, mediocres, estoy chata de gente así, pero a la vez no pesco. Solo espero que se acabe la mala onda", expresó finalmente.

Más de 60 reacciones se generaron tras el contundente pronunciamiento de Camila Recabarren. Algunos optaron por darle la razón y otros debatieron sobre su mensaje, afirmando que no era la manera de dirigirse a todos. También se refirieron a la usuaria en cuestión, calificándola de 'hater' ante la modelo.

Camila le diría que sí a un nuevo reality

Hace algunas semanas, la nacida en Copiapó fue entrevistada por Carolina de Moras en 'Velvet al Desayuno'. Desde el espacio transmitido por Instagram, la presentadora le consuló sobre si participaría nuevamente en un reality show.

Y es que la artista tiene una manera de pensar como ella lo describe: "Un poquito más fría". Pero, ¿por qué lo dice? "Siento que está como mal visto, los chicos reaity, y después discriminan y todo. Pero es que es plata, es un encierro es un trabajo", explicó la Camila Recabarren.

Contó lo que vivía con sus compañeros de reality, quienes en ocasiones se desesperaban por querer abandonar los programas. "Lloraban diciendo 'me quiero ir de esto', así medio show. Y yo 'amiga, relájate y date cuenta', porque es solo un trabajo".

"Después sales del reality a tu vida como la dejaste y la retomas y ya está, y ganaste luquitas porque es un trabajo", afirma.

En tanto, la mamá de Isabella aseguró que "obvio que sí entraría. Pero lo digo yo como Camila loca, porque al final la Isa está vcada vez más unida a mí, cada vez nos necesitamos más, entonces sería mucho más difícil".

Camila Recabarren recordó que cuando entró al reality 'Amor a prueba' su hija solo tenía un año y dos cuando participó en '¿Volverías con tu ex?'. "Isa era bebé, entonces no se dio ni cuenta. O eso es lo que yo pienso, quizás me extrañó y no lo sé".

Carolina De Moras culminó la entrevista con una pregunta directa: "¿Cuánto tiempo estás encerrada?"

La actriz detalló que la paga incluye estar "cuatro meses con 24 giles (tontos), pesados todos, incluyéndome. Es complicado, pero entras y se hace corto. Al fina son cuatro meses nomás".

Te recomendamos

La respuesta de Maura Rivera al comentario sobre un supuesto embarazo: “Se te ve guatita”

Lo dieron todo: Tonka Tomicic sorprende bailando coreografía con el equipo de “Bienvenidos”

Millaray Viera comparte tierna foto de sus “compañeritos de viaje” y suelta una confesión