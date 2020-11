Yazmin Vásquez sorprende en Instagram con su tonificada figura

Hace algunos pocos días Yazmin Vásquez confesó a Jordi Castell que siempre recibe críticas en su cuenta de Instagram por cualquier atuendo que decida usar. Sin embargo, cuando la presentadora se muestra en bikini, ocurren un giro de 180 grados en la lista de comentarios.

La animador, que es muy querida por su naturalidad ante las cámaras, sorprendió con su figura. Hace solo tres días publicó una foto en traje de baño donde sus seguidores quedaron impactados. Uno de ellos hasta preguntó "Y eso dónde estaba escondido".

Yazmin Vásquez se muestra en bikini

Al apreciar las fotos de la expanelista de Milf se puede concluir que es una mujer sencillamente delgada. Sin embargo, la opinión cambia cuando decide lucir en traje de baño o ropa ligera.

¿Alimentación, metabolismo, ejercicios o la combinación? Yazmin Vásquez ha revelado que su secreto son los ejercicios.

Para la imagen contó que acompañaba a su hijo Santiago a la piscina, sin embargo, considera que estaba muy helada para bañarse. "Yo no sé ustedes, pero antes podía pasar la tarde entera en el agua cuando era chica, salía morada. Es más, si no me sacaban no me salía", escribió la artista.

Pero su destacada figura fue lo que recibió elogios. @davidalvarado58 fue uno de los primeros en comentar: "Pura fibra". "Te ves hermosa con ese traje de baño" y "tremenda mina", son otros mensajes que se leen.

Uno de sus seguidores hasta le dejó unas palabras poéticas: "No hay necesidad de ser pintor, porque solo con mirarte se dibuja una sonrisa en mi cara", expresó @chileno792. La actriz Pamela Leiva también se pronunció en los comentarios para decir: "Hermosa mi negra".