Karen Bejarano critica duramente a Marcelo Ríos por dichos contra mujeres: "Eres un ser lleno de odio"

Un crudo y cuestionable análisis emitió recientemente Marcelo Ríos sobre el movimiento feminista. Las palabras del ex tenista no fueron toleradas por la comunicadora Karen Bejarano, quien le propicó una fuerte crítica a través de las redes sociales.

Hace pocos días, el ex número uno del tenis fue entrevistado en el programa 'Las Indomables', que Catalina Pulido y Patricia Maldonado transmiten vía online. "¿Qué opinai del feminismo? A propósito de esto que las mujeres pueden y los hombres no ¿Qué opinas tú de esta cuestión del feminismo que a mí me tiene guatona?", le preguntaron.

Sin temor a las críticas, Ríos inició citando "una canción que hacían las hue… que salían a la calle, tenía ritmo". El ex deportista se refería al himno "Un violador en tu camino", creado por el colectivo LasTesis como manifestación contra las violaciones a los derechos de la mujer.

Seguidamente el "Chino" afirmó que pensaba acerca de los movimientos feministas. "Nada que decir. Una estupidez. No me da nada", dijo.

En su provocadora opinión soltó: "Hoy en día sale una galla conocida diciendo: 'A mí me violaron hace 37 años. Fui violada' ¿Qué contai 37 años después? ¿Para qué? ¿Por qué no contaste cuando te violaron? Ahí es cuando la cuestión vale", afirmó.

La respuesta de Karen Bejarano

Tras las declaraciones de Marcelo Ríos, la cantante decidió enfrentarlo con un comentario que encendió las redes sociales. A través de @prensachilena, que publicó el video del ex tenista, Karen Bejarano afirmó que "no tiene idea lo que significa ser abusado o violado".

"No sabe lo es que es el miedo, la culpa, que te apunten con el dedo. "QUE NO TE CREAN te impide hablar del tema y cuando pasa el tiempo y algunas víctimas deciden hablar, es por ellos y por sanar ese trauma que fue provocado y te impide avanzar", explicó Karen Bejarano.

Finalizó expresando: "Realmente me dan pena sus hijas… eres un ser lleno de odio". Además, le pidió a Catalina Pulido que se diera cuenta a quién estaba entrevistando en su espacio.

Más críticas

Las polémicas palabras de Marcelo Ríos despertaron el interés de otras artistas como Belén Mora. En el mismo hilo de comentarios, la actriz escribió que "ojalá a sus hijos e hijas no les pase nunca nada".

En seguimiento al mensaje de Karen Bejarano, Natalia Valdebenito se mostró más indignada ante lo acontecido y expuso: "Mientras las mujeres son violadas y violentadas, este trío de lumbreras se burla… fascismo puro. Que desgracia".

Más de 970 mil seguidores maneja la artista en sus redes sociales - Instagram @karenbejaranotv

Por su parte la modelo Michelle Carvalho se limitó a publicar el emoji que está apunto de vomitar.

Pese a sus éxitos deportivos, Marcelo "Chino" Ríos es una moneda al aire en cada entrevista o posteo en redes sociales. Nadie sabe con qué ocurrencia saldrá o a quién retará. Crudo, polémico y hasta despiadado se mostró el ex tenista en sus comentarios.

Karen Bejarano no se contuvo ante las crueles declaraciones que emitió el "Chino".

