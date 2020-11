¿Es posible saber si alguien te stalkea en Instagram? Te contamos la verdad

Si eres asiduo a publicar contenido en Instagram, seguramente estás ansioso por saber quién lo consume, especialmente cuando lo hace intentando no dejar rastros.

Hay varias estrategias para que compruebes tus dudas, al igual que hay unas que se venden por internet como si fuesen ciertas pero realmente terminan siendo un engaño. Te enseñamos a identificarlas.

¿Cómo saber quién ve mi perfil en Instagram?

Desde fotografías, vídeos, stories, transmisiones en vivo y más son parte de los formatos que convergen en esta red social que le ha conquistado los corazones a millones de personas.

Si eres uno de ellos, pero tienes el perfil privado, solo podrán acceder a tu contenido las personas que le des la autorización mediante una bandeja de solicitudes que puedes aceptar o declinar.

La persona que te stalkea seguramente dejará rastros. - Pexels

De esta manera es más fácil saber quién puede visitar tu feed para conocer los detalles de tu vida puesto que las opciones son más reducidas, pero cuando se trata de saber quién lo hace constantemente el panorama se complica.

Esto, debido a que Instagram no tiene un mecanismo oficial para conocer esta información, como sí tiene de otro tipo de estadísticas tales como impresiones, alcance, público, compartidos, guardados, entre otros, así que en este sentido, no es posible saberlo.

Sin embargo, siguiendo la lógica del stalker, cuando alguien está interesado en conocer todo sobre ti, lo primero que mirará serán las Instagram Stories.

Por eso, si tienes sospecha de quiénes están muy atentos a tus pasos puedes revisar en la lista desplegable que aparece al pulsar el icono en la parte inferior izquierda de la pantalla. Allí te saldrán los nombres de las cuentas que han visto cada una de las historias, ya sea ingresando desde su línea de tiempo o desde tu perfil.

Si una persona ve mucho tus historias y posts, quizás está interesada en ti más de lo normal. - Pexels

Aun así, te advertimos que esta no es una regla 100% exacta: hay técnicas que permiten visualizarlas en modo incógnito, bien sea apagando los datos del celular después que carguen, utilizando aplicaciones externas y hasta bloqueándote luego de verlas.

Otro truco al que puedes estar atenta es revisando tus notificaciones ya que si a una persona “se le escapa” un me gusta en tu perfil, significa que se dio un paseo por allí, especialmente si la fotografía está muy abajo en él.

Si ves que te apareció la notificación en la barra desplegable de la pantalla de tu teléfono proveniente de un comentario o me gusta y luego al entrar a revisarla ya no está la interacción disponible, significa que la persona se arrepintió en el instante y deshizo lo que había hecho. ¡Atenta!

Aplicaciones engañosas

De acuerdo con Hola Telcel, a través de las tiendas de aplicaciones tanto de Android o iOS hay muchas apps que se venden como la solución definitiva para que te enteres de quién te stalkea con muchos detalles.

El problema es que no es más que publicidad engañosa, conforme con el mismo medio. Lo que hacen es beneficiarse de los datos de tu usuario y contraseña, lo que luego puede jugarte en contra porque estás exponiendo tus datos a un posible hackeo.

No caigas en apps engañosas. - Pexels

De hecho, afirman que constantemente son retiradas de las tiendas oficiales, como la Play Store, por no cumplir con las normas, a veces traer virus consigo y por supuesto, jugar con las ilusiones de los usuarios.

En conclusión, si ya no sabes qué otra táctica emplear para saber quien disfruta de tu contenido, te tocará ligar que a esa persona se le escape alguna interacción no deseada en tu cuenta para que lo tomes in fraganti. En cambio, si lo hace sin pudor en cada una de tus publicaciones e historias, también puedes deducir que esa persona está interesada en ti.

