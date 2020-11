Instagram: así podrás enviar los mensajes privados que desaparecen en las nuevas actualizaciones

Lo que hasta hace poco era una promesa, finalmente se volverá una realidad en las nuevas actualizaciones de Instagram. Los usuarios de la famosa aplicación podrán enviar mensajes privados que desaparecen cuando son leídos.

Seguramente esa modalidad te suena similar y es que otras plataformas lo han incorporado, como el pionero Snapchat y más recientemente WhatsApp, así que el hermano de Facebook no quiso quedarse atrás.

De acuerdo con el portal Xataka, esta nueva función no es exclusiva para Instagram. Facebook Messenger también asumió esta posibilidad que atrae a muchos usuarios debido a que se sienten más cómodos sabiendo que su privacidad está más protegida.

La modalidad fue anunciada el pasado 12 de noviembre, día en el que los usuarios también reportaron otros grandes cambios como una nueva página de inicio prácticamente renovada que le ha dado más protagonismo a la tienda y a Reels.

Sobre el 'vanish mode', como le han llamado en inglés para referirse a modo de desvanecimiento, se sabe que todo aquello que se envíe en la conversación, bien sea mensajes de texto, fotografías, videos o stickers, se eliminará automáticamente.

Vanish mode has arrived in Messenger! Swipe up in a chat thread to enter. Swipe up to turn off. Some things aren’t meant to last. #vanishmode https://t.co/kq6icgAiW2 pic.twitter.com/xAFdgRB3g6

— Messenger (@messenger) November 12, 2020