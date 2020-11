WhatsApp Pay: así funciona el nuevo sistema de pago a través de la app

WhatsApp Pay, un sistema de pago creado por la compañía para realizar transacciones a través de la app se puso en marcha en la India y se espera que el resto de los países puedan disfrutar de esta novedosa función.

La aplicación de mensajería más utilizada en el mundo está ampliando cada vez más sus servicios y muchas de las nuevas funciones van orientadas a los negocios e intercambios comerciales.

Este servicio de mensajería ha trabajado por mejorar su seguridad y ofrecer protección contra hackeos o filtraciones, por lo que, desde hace tiempo había rumores de incluir métodos de pago y transferencia de dinero.

Hace algunos meses, se decía que la compañía de Mark Zuckeberg se encontraba en negociaciones con Visa, Mastercard y otras compañías financieras para el lanzamiento de una función llamada WhatsApp Pay.

Un informe publicado el 20 de agosto exclusivo de Reuters detalló que la compañía se encuentra en conversaciones para ofrecer servicios de transacciones móviles.

Estos reportes hoy son una realidad después de que en India la aplicación fuera lanzada. Sin embargo, el proceso no ha sido nada fácil, ya que la compañía ha tenido que establecer acuerdos con la National Payments Corporation of India (NPCI).

La empresa concedió su permiso, pero dejó establecidos ciertos límites para evitar que la aplicación forme un monopolio en las transacciones digitales.

LA NPCI permitió una instauración gradual de la función para evitar un retiro por fallas masivo, además solicitó a WhatsApp que trabaje con varios servicios bancarios y no permitirá que un único servicio de terceros procese más del 30% de los envíos al mes en WhatsApp Pay.

Starting today, people across India will be able to send money through WhatsApp 💸 This secure payments experience makes transferring money just as easy as sending a message. pic.twitter.com/bM1hMEB7sb

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) November 6, 2020