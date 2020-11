WhatsApp Web dejará de funcionar con estas computadoras ¿Está la tuya en la lista?

WhatsApp está realizando constantemente actualizaciones para dar un mejor servicio a los clientes. Esto hace que las nuevas propiedades del servicio dejen de ser compatibles para algunos teléfonos. Recientemente la empresa de mensajería anunció una lista de algunos móviles que no podrá seguir usándola por considerarse obsoletos.

Una de las mayores ventajas de este servicio de mensajería es que podemos trabajar con él desde la computadora. Sin embargo, ahora también seré incompatible para algunas PC.

Aunque parezca mentira, WhatsApp Web dejará de ser compatibles con algunas computadoras. Si la tuya está en la lista, lo más probable es que te encuentres con un error cuando trates de instalar la aplicación en tu PC.

Las computadoras en las que ya no estará disponible WhatsApp Web

Actualmente WhatsApp ha anunciado que su plataforma para la versión web no será compatible con algunas computadoras antes de la llegada del 2021.

Para la desgracia de muchos, WhatsApp Web dejará de funcionar el próximo año para todas aquellas personas que tienen instaladas en sus computadoras Microsoft Edge Legacy como navegador principal.

Esto significa que si ingresas a la aplicación para PC mediante esta plataforma saltará a tu pantalla un mensaje en que se te dirá que lamentablemente no es compatible.

¿Qué hacer ante la medida?

Aunque será en 2021, WhatsApp no ha informado sobre una fecha específica en la que le sucederá esto a las computadoras que usan Edge Legacy para acceder a internet.

Pero no todo está perdido. Te sugerimos que cambiar este navegador descargando para los que no aplica la nueva medida del servicio de mensajería. Debes descargar lo más pronto que puedas los siguientes navegadores:

– Google Chrome

– Mozilla Firefox

– Safari

La tarea de que alguno de estos sea tu nuevo navegador oficial es muy sencilla. Solo tendrás que ocuparte de realizar los siguientes pasos:

Lo primero que debes hacer es descargar el programa que desees utilizar. Luego, ingresar “Aplicaciones predeterminadas” y pulsar sobre “Navegador web”. Allí elige el navegador que descargaste.

Cambiando de navegador puedes acceder nuevamente al servicio de WhatsApp Web.

Otras novedades de WhatsApp

Como te contamos, WhatsApp siempre está actualizando su sistema con el objetivo de mejorar el servicio a sus usuarios. Esto es lo que hace que deje de ser compatible con algunos teléfonos y computadoras. No obstante, trae nuevos beneficios.

Gracias a la avanzada tecnología con la que cuenta actualmente la aplicación de mensajería pudo habilitar un nuevo truco que será de interés para muchos usuarios.

Los chats que no estén activos por un tiempo prudencial se autodestruirán.

Seguramente estás cansado de borrar y borrar chats constantemente. Pues ya eso quedó en el pasado. Ahora podrás activar una nueva función que permitirá que los mensajes se autodestruyan automáticamente.

La noticia de que la plataforma no podrá ser compatible con algunas PC no es tan mala noticia si consideramos que se resuelve fácilmente descargando otro navegador. Sumado a esto, ahora podrás estar tranquila sabiendo que los chats que ya no cumplen ninguna función no tendrán la necesidad de eliminarlos manualmente, sino que WhatsApp lo hará por ti en un tiempo prudencial.

Sin duda, a medida que aumentan las necesidades de los usuarios también lo hacen los diseñadores de la aplicación. Estamos hablando del servicio de mensajería más empleado del mundo, a través del cual podemos enviar textos, videos, audios, fotografías y hasta documentos ¡No te quedes sin WhatsApp Web.

