WhatsApp: Tu cuenta puede ser suspendida y estas son las razones

WhatsApp es el servicio de mensajería líder en el mundo. Pasa por encima del Facebook Meseenger y el Telegram. En otras palabras, todos lo preferimos. No obstante ¿sabías que tu cuenta puede ser suspendida?

Muchos usuarios de la aplicación más famosa en el mundo se han encontrado con que su aplicación ya no está disponible y desconocen las razones. Hay ciertas reglas del servicio de mensajería que si los violas pueden hacer que tu cuenta sea suspendida.

Si violas algunas de los términos y condiciones de WhatsApp, puedes quedar sin el servicio y a continuación te mostramos 5 poderosas razones para que tengas más cuidado a la hora de usar la aplicación.

WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular del mundo. - Agencias

Razones por las que tu cuenta de WhatsApp puede ser suspendida

1.- Se considerado un Spam en WhatsApp

Muchas veces todo lo que nos llega a WhatApp lo compartimos. Sentimos la necesidad de reenviarlo a otras personas y estas pueden cansarse de recibir tantos mensajes tuyos o notas de voz. También puede ocurrir que envíes mensajes sin identificación o con contenido que al receptor le parezcan inadecuados.

Si muchos usuarios marcan tus mensajes como no deseados o como spam y continúas abusando de este tipo de práctica, tu cuenta puede ser suspendida.

Si varios usuarios te reportan como spam tu cuenta puede ser suspendida. - Agencias

2. Incongruencia de dirección IP

Si WhatsApp detecta que usas servidores proxy u otros métodos para no revelar tu ubicación o que la dirección IP en la que usas la aplicación en modo web no coincide con la ubicación que has colocado, la aplicación puede dejarte sin acceso a ella. Esto resultaría terrible para ti porque se trata de uno de los mejores servicios de mensajería.

Cerciórate de que tu cuenta sea congruente con tu dirección IP. - Agencias

Cuida de que tu dirección coincida con la ubicación del servicio porque podrías quedarte sin todos los privilegios que esta aplicación tiene para sus usuarios. Entre ellos se encuentran enviar y recibir mensajes de texto, notas de voz y compartir videos y documentos, entre otros privilegios de WhatsApp, quien además constantemente está actualizando su sistema para ofrecer un mejor servicio a sus usuarios.

3. Información engañosa

Enviar información engañosa o fake news podría ser una razón suficientemente poderosa para que te priven del uso de la aplicación.

Te repetimos que tengas cuidado con lo que envías. Las noticias falsas no son queridas por nadie y la aplicación de mensajería lo sabe. Así que si, de alguna forma, capta que estás enviado información falsa puede suspender tu cuenta.

4. Comportamiento inapropiado

WhatsApp podría bloquear tu cuenta en caso de que detecte que mandas mensajes de acoso, intimidantes o agresivos otras personas. Esto puede captarlo la propia aplicación o puede ocurrir porque llos otros usuarios te reporten constantemente por la misma razón.

Cerciórate de que la información que envías sea verídica. - Agencias

5. Usar versiones falsas de WhatsApp

De acuerdo con un comunicado de la empresa, si usas versiones “piratas” de la aplicación es motivo suficiente para que la verdadera empresa de WhatsApp decida suspender tu cuenta.

Usa siempre la versión oficial y evita instalar otras aplicaciones que digan tener la misma función o que sean una copia.

Usa siempre la versión oficial de WhatsApp. - Agencias

Cualquiera de los comportamientos anteriores puede hacer WhatsApp bloquee temporal o de forma permanente tu cuenta.

Actualmente más de dos mil millones de personas emplean esta aplicación. Estar sin ella actualmente prácticamente es una limitante. Cuídala y evita violar los términos y condiciones de este servicio para que no te quedes sin él y te prives de sus beneficios.

