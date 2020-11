Barbie lanzó línea de muñecas género neutro para promover la inclusión

Los últimos años se han caracterizado por las luchas de inclusión y reclamos de derechos de la comunidad LGBTQI+. Las grandes empresas han manifestado su apoyo y se encuentran realizando esfuerzos para cambiar los estereotipos, por eso, Mattel sacó al mercado una línea de muñecas de género neutro.

La reconocida compañía de juguetes, reconocidos por ser los fabricantes de la clásica muñeca Barbie, presentó la línea “Creatable World”, que es español significa “Mundo creable” con el propósito de promover en la cultura los movimientos inclusivos con respecto a la diversidad.

Estas muñecas se caracterizan por venir en diversos tonos de piel, además de tener dos pelucas de diferente largo y tipo de cabello.

También traen incluidos varios vestuarios para que los niños decidan jugar con una muñeca de “pelo corto o largo, o en una falda, pantalones o ambos”, según explicó Kim Culmone, ejecutivo de la empresa.

Este tipo de juguetes transforman por completo las perspectivas que se formaban desde la niñez, pues presentan una manera diferente de ver el mundo.

Los movimientos que impulsan la aceptación de la sexodiversidad han impactado al mundo y esto se ha convertido en una nueva oportunidad de las marcas para presentar productos que se adapten a las nuevas realidades.

En el caso de Mattel, la idea se enfoca en presentar un juguete con el que resulte fácil identificarse y que siembre una idea aspiracional para los niños.

Esta premisa no nació únicamente de los vendedores y mercadólogos de la empresa, por el contrario, Mattel trabajó junto a psicólogos y especialistas en identidad de género para desarrollar una investigación y evaluar el impacto de este tipo de juguetes inclusivos.

Este proceso tomó 18 meses e involucró a 250 familias para comprender las necesidades que los niños tenían.

