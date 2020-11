Sofía Aragón denuncia abusos de Lupita Jones y ella respondió haciendo enojar al público

Sofía Aragón Torres es una modelo, escritora, conductora y reina de belleza en México. Ella ganó el concurso Mexicana Universal 2019 representando a México en el certamen de belleza más importante a nivel mundial quedando en segundo lugar.

La joven tuvo que trabajar a la par de María Guadalupe Jones Garay, mejor conocida como Lupita Jones. Ya que ésta es la Directora Nacional del concurso Mexicana Universal desde hace tiempo.

La polémica comenzó cuando ayer en la noche, Sofía, lanzó fuertes declaraciones en contra de Jones a través de un directo en sus redes sociales. Ahí aprovechó a contestar preguntas de sus seguidores quienes cuestionaron el trato de la directora, y ella ya no se quedó callada de aquello que vivió.

Contó que a pesar de darles una plataforma, aconsejarlas y ayudarla a crecer ella ejerció cierta violencia sobre las chicas que han participado en Miss Universo. Asimismo, contó cómo no le pagó ni un peso mientras residía en la Ciudad de México. Sofía tuvo que gastar de sus ahorros y llegaron momentos en donde no tenía ni para comer o para ir al médico.

“Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal Lupita me dijo ‘para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal, o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso. Tuve que pagar todos mis gastos: de mantenerme, de mi comida, mi gasolina, todos los gastos necesarios para vivir en la Ciudad de México y poder seguir adelante con mi preparación”, contó.

De igual forma, confesó cuál fue el quiebre en la relación de ambas. Sofía tuvo una oferta por parte de TV Azteca para convertirse en conductora, pero Lupita la intentó disuadir. No obstante, ella aceptó provocando la indignación de la Directora Nacional del concurso Mexicana Universal.

Después de eso la organizadora la eliminó, y ya no llamó más. Tanto así que Aragón no estará en la coronación de la nueva Mexicana Universal el 26 de noviembre. Normalmente la pasada Reina de belleza es quien entrega la corona, pero en esta ocasión no será así.

"A mí me gustaría, y este mensaje va directamente a Lupita. Que tú también entiendas Lupita que sí, gracias a ti somos muchas cosas, que gracias a ti nos das plataforma, nos enseñas muchas cosas, crecemos, y tenemos más seguridad y más confianza. Pero también tienes que entender Lupita que también tú eres y has logrado lo que has logrado gracias a todas las reinas que han pasado por tu organización. Gracias a todos los sueños, a todo el esfuerzo, a todas las ganas, al tiempo que tenemos. Gracias a muchísimas mujeres, no solamente las que ganan, las que compiten; las que son estatales, las que son nacionales, las que son internacionales….", finalizó la aún representante de México.

Lupita Jones responde a las acusaciones

La directora ya respondió a las acusaciones de Sofía. Aseguró que quienes debían pagar los gastos era TV Azteca, ya que era la televisora que en esos momentos emitía el concurso de belleza. Aseguró también que siempre fue sincera con la modelo, y que fue ella quien la sacó adelante ante la falta de apoyo de la cadena.

“En primer lugar, tratar de sacarla de sus depresiones, de sus traumas, de sus inseguridades. La organización, bueno no la organización, Lupita Jones, porque fue de mi dinero, porque como les dije la situación con Azteca el contrato no se cumplió a cabalidad. Entonces, de mi bolsa personal, sin percibir un solo ingreso, poniendo el riesgo el patrimonio de mi hijo y el mío, yo invertí en Sofía para poder operarle la nariz, para arreglarle los dientes, para la liposucción, para el viaje a Nueva York. Todo eso financiado por mí. Obviamente tocando puertas, tratando de que alguien nos ayudara”, expresó en un live que hizo también a través de Instagram.

Sin embargo, los comentarios hacia Lupita Jones fueron muy negativos y comenzaron a atacar a la ex Reina de Belleza a través de su propia cuenta.

Las reacciones de redes sociales

Por su parte, en redes sociales ya decidieron a quién elegir. El apoyo en Twitter se inclina más hacia Sofía, ya que no es el primer escándalo en el que se ve envuelta Lupita Jones.

Lupita jones entra al top de las personas mas odiadas en Mexico! En que lugar estará? LUPERRA pic.twitter.com/9FcTt03g5k — miguel alonso felix (@Guido123Felix) November 17, 2020

A través de memes, extractos de su live, o palabras de apoyo están poniéndose del lado de la joven de 28 años. ¿Ustedes qué opinan?

