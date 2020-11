Elige a alguien que no te aleje de las personas que amas

Nuestra generación se ha vuelto muy buena para conformarse con amores a medias, amores que no nos llenan o que no cumplen con nuestras expectativas. Sin embargo, nos quedamos ahí porque nos creemos la idea de que "peor es nada".

Excusamos al otro porque sabemos que hoy día los tiempos son demasiado exigentes y que si alguien no se compromete por completo es "por la falta de tiempo". Creemos que los celos y la posesividad son signos de amor cuando en realidad son comportamientos equivocados que sólo llevan al sufrimiento.

Vivimos tan acelerados que olvidamos que merecemos mucho más que sólo pedazos.

Es un error pensar que la posesividad y el control es un signo de amor. Quien te ama de verdad, no ata tus alas, ni cuestiona tus sueños ni te aleja de quienes amas.

Hay amores que nos alejan de nuestros amigos y de nuestra familia, por celos, por inseguridad o por mera dominación.

Nadie tiene por qué robarte tu identidad, ni tampoco tu libertad. El amor de verdad no es poseer.

Quien te obligue a algo que no quieres, sólo te quita paz mental, te desestabiliza y te hace dudar de lo grandiosa que eres.

Mereces alguien que te hable con respeto y cariño, alguien que te ponga primero, que te de el mundo y te aprecie por todo lo que eres. Alguien que te deje perseguir tus sueños y rodearte de personas que te complementen.

Si esa persona no confía en ti o no te motiva a ir tras los que quieres, entonces no es para ti.

Cuando las cosas no van bien, es fácil creer todo lo malo que el resto dice de ti. Y cuando más sola te sientes, más fácil es terminar con alguien que te ofrezca un amor "a medias", en donde en lugar de sumar, resta .

Es fácil acostumbrarse a un amor "a medias"; es fácil conformarte y no pedir más cuando no te sientes lo suficientemente bonita o interesante para tener algo mejor. Pero ¿por qué permitir que tu estabilidad emocional empeore por culpa de alguien que no te valora?

Recuerda siempre que tu estabilidad emocional no tiene por qué caer por culpa de alguien que no te valora como mereces. Así que no te conformes con esos amores "a medias".

Siempre habrá personas en nuestras vidas que pueden habernos causado dolor o angustia. Siempre habrá personas que intentarán humillarnos. Siempre habrá personas que quieran vernos fallar. Y también habrá personas que nos traigan alegría, que tratarán de estar ahí para nosotras y hacernos sonreír. Así que para que puedan entrar, debes dejar de depender de alguien que bloquea toda esa buena energía.

