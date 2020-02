Que tu estabilidad emocional no dependa de ningún "amor a medias"

Cuando las cosas no van bien, es fácil creer todo lo malo que el resto dice de ti. Y cuando más sola te sientes, más fácil es terminar con alguien que te ofrezca un amor "a medias", en donde en lugar de sumar, resta .

Es fácil acostumbrarse a un amor "a medias"; es fácil conformarte y no pedir más cuando no te sientes lo suficientemente bonita o interesante para tener algo mejor. Pero ¿por qué permitir que tu estabilidad emocional empeore por culpa de alguien que no te valora?

Nadie es responsable de tu felicidad más que tú misma pero si en tu vida tienes un factor tóxico como una persona que te quiere "a medias", es fácil perder la cabeza y creer que tú eres el problema.

No dejes que otras personas te atormenten por lo que ocurrió en tu pasado ni tampoco seas víctima de las frustraciones de otros.

Cuando la vida se pone difícil, no esperes que otras personas sean constantemente las que te recojan cuando caes. No dependas constantemente de alguien que no está dispuesto a invertir el mismo tiempo que tú inviertes en esa persona. No dependas de quien te hace dudar o de quien alimenta tus inseguridades.

Tu estabilidad emocional no tiene por qué caer por culpa de alguien que no te valora como mereces. Así que no te conformes con esos amores "a medias".

Siempre habrá personas en nuestras vidas que pueden habernos causado dolor o angustia. Siempre habrá personas que intentarán humillarnos. Siempre habrá personas que quieran vernos fallar. Y también habrá personas que nos traigan alegría, que tratarán de estar ahí para nosotras y hacernos sonreír. Así que para que puedan entrar, debes dejar de depender de alguien que bloquea toda esa buena energía.

Tu salud mental y estabilidad emocional son lo único que importa. Mereces un amor bonito y completo. Mereces alguien que te hable con respeto y cariño, alguien que te ponga primero, que te de el mundo y te aprecie por todo lo que eres. Si el otro no quiere comprometerse, no vale tu tiempo.

Te mereces un amor que te motive a seguir adelante cuando es demasiado difícil dar un paso más, no uno que aparezca y desaparezca y te haga dudar. Mereces a alguien que elijas y quien te elija todos los días porque ambos quieren estar con el otro y con nadie más.

