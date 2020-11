5 maneras de saber si alguien está interesado en ti a través de su lenguaje corporal

El lenguaje corporal de una persona revela mucho sobre ella. Nos da una idea de su personalidad y rasgos y también de otros detalles que su boca no nos quiere comunicar, como saber si esa persona está interesada en ti.

Del mismo modo, cuando te gusta alguien y no tienes el coraje de decírselo directamente porque eres tímida, nerviosa o simplemente no estás segura, puedes transmitir tus sentimientos a esa persona a través de tu lenguaje corporal. Y para hacerlo más sencillo te dejamos cinco formas en las que puedes detectar estos comportamientos, reseñadas en la revista Cosmopolitan, que si bien parecen casuales, realmente pueden revelar mucha información.

Muchas veces el amor de tu vida está junto a ti y no te das cuenta - Agencias

Lenguaje corporal de alguien que se siente atraído hacia ti

Su postura es “abierta”

Es decir, si sus pies están separados al ancho de los hombros, sus hombros están relajados, sus manos y brazos no están cruzados y su mandíbula está holgada. "El lenguaje corporal abierto es una indicación de que un hombre es curioso y está atento a tu persona", dice la terapeuta licenciada Shamyra Howard.

Puedes ver físicamente sus manos

Considera una buena señal si, cuando estás con alguien que te gusta, no mantiene las manos en el bolsillo o detrás de la espalda. "Cuando esa persona se siente cómoda contigo, sus manos suelen estar visibles", confirma Howard.

Y aprovechando que puedes ver sus manos, si sus palmas se ven un poco sudorosas esto podría significar que está físicamente caliente, sí, pero también podría indicar que está nervioso. “Estar nervioso es una señal de que potencialmente podrían tener interés y no querer estropear nada”, dice Shamyra.

Inclina la cabeza en dos direcciones

¿Sabes que cuando los perros escuchan un nuevo sonido que no habían oído antes, hacen esa linda inclinación de cabeza? Sí, bueno, los chicos se parecen mucho a nuestros cachorros peludos en este caso. "Cuando un hombre inclina la cabeza hacia un lado, muestra que tiene curiosidad y está en sintonía contigo", explica la terapeuta.

Además, si inclina su cabeza o todo su cuerpo hacia ti, aún cuando puede escucharte perfectamente, significa que está interesado en lo que tienes que decir, y en ti en general.

Aprende a leer su lenguaje corporal - Instagram @soledrade

Su respiración está relajada

Cuando la respiración de la persona que te gusta es lenta, este lenguaje corporal indica que está relajada y puede ser completamente natural a tu alrededor. “Esta es una buena señal, ya que a las personas les gusta sentirse cómodas con sus parejas”, dice la experta en relaciones y psicoterapeuta Melissa Divaris Thompson.

Sin embargo, cuando inconscientemente toma una respiración profunda (desde su estómago e inflando su pecho) es una forma subconsciente de hacer que la parte superior de su cuerpo se vea más ancha y su cintura se vea más pequeña, dos cualidades que lo hacen ver más en forma y (de una perspectiva evolutiva) más deseable. En otras palabras, está interesado en ti y está tratando de atraerte.

Sin darse cuenta, te roza o te toca

Ya sea que toque tu mano accidentalmente o no pueda dejar de golpear tu pie debajo de la mesa, es una gran señal de contacto porque muestra que quiere estar cerca de ti físicamente, dice Thompson.

Pasa lo mismo si en la fila de un restaurante, en un vagón de metro, despidiéndose, sea cual sea la situación, no puede resistir la tentación de estar lo más cerca posible de tu cara. "Si no le teme a la cercanía corporal y deja en claro sus deseos, pero no le da miedo, es probable que quiera aprovechar el hecho de estar lo más cerca posible de ti", dice el entrenador de citas en línea Andi Forness.

El truco que no falla

Incluso si hace todo lo posible para hacerte sentir como una reina en la primera cita, presta atención a cómo se comporta con tus cosas. ¿Te lanza la chaqueta en lugar de entregártela? ¿Toma un chicle de tu bolso y luego deja caer el envoltorio al suelo? Ambas expertas coinciden en que el trato imprudente de tus cosas revela la cantidad de respeto que tiene por ti.

