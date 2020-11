Conoce el truco perfecto para ocultar tus conversaciones en WhatsApp Web

WhatsApp Web puede ser de mucha utilidad tanto en la casa como en la oficina, ya que puede ayudarte a mantenerte comunicado y coordinar asuntos laborales sin necesidad de tomar el teléfono, sin embargo, resulta incómodo cuando alguien más tiene tu conversación a la vista.

Sabemos lo valioso que es preservar la privacidad, especialmente en tu sitio de trabajo, de tal manera que aquí te presentamos el truco perfecto para que tus chats no sean visibles en caso de que algún compañero de trabajo o tu jefe pase detrás de ti.

Hasta el momento, WhatsApp no cuenta con una función propia para crear un efecto borroso o desaparecer las nubes de conversación, pero por suerte existen algunas extensiones que son de utilidad.

En este sentido, lo primero que debes tomar en cuenta para hacer este truco es que debes contar con Google Chrome como navegador, pues es aquí donde descargaremos una extensión de Chrome Store que hará este trabajo.

Entendiendo esto, solo necesitarás seguir cada paso que aquí te presentaremos y finalmente podrás disfrutar de tus conversaciones sin ningún tipo de preocupación.

¿Cómo evitar espías en WhatsApp Web?

Lo primero que debes hacer es dirigirte a Chrome Store y buscar la extensión WA Web Plus.

Presiona el botón de instalar y cuando se complete este proceso verás que el símbolo “+” aparece en la barra de tu navegador.

Abre WhatsApp Web desde el navegador y luego pulsa “+”. Allí se desplegará un menú de opciones.

Busca la opción de “Blur conversation messages” y selecciónala. Eso es todo, podrás notar que las burbujas de conversaciones se difuminarán.

Con estos sencillos pasos podrás abrir tus conversaciones sin ningún temor a que alguien te espíe o lea algún mensaje personal.

Aunque, la versión de WhatsaApp para la web no ha desarrollado una actualización que permita hacer esto desde la misma aplicación, la compañía sí ha trabajado en mejorar la experiencia desde las computadoras.

La página especializada WABetaInfo reveló que se está preparando una nueva actualización que permitirá la expansión de la plataforma, pues, se espera que en las nuevas versiones puedan realizarse videollamadas desde el ordenador.

Se espera la inclusión de llamadas y videollamadas en la versión de escritorio para las próximas semanas, cuando salga la actualización 2.2043.7.

Esto puede representar un cambio radical para la plataforma propiedad de Facebook, ya que apunta a competir contra servicios que han tomado fuerza desde la llegada de la pandemia, como son Zoom o Google Meet.

Hace tan solo unos meses, la app para móvil anunció la incorporación de llamadas grupales de hasta ocho personas, lo que supondría el inicio de una expansión mucho mayor.

Otras novedades de WhatsApp

Además de las llamadas grupales desde su versión de escritorio, otras novedades próximas siguen dando de qué hablar sobre la app de mensajería.

WhatsApp podrá leer los chats

El portal especializado WaBetaInfo reveló que las próximas versiones de la aplicación perteneciente a Facebook tendrán la opción de denunciar el acoso entre usuarios.

De esta manera es como la compañía podrá acceder a los chats más recientes entre dos o más personas. Esto siempre dependerá de si el usuario que denuncia concede el permiso.

Mensajes e imágenes que se auntodestruyen

La empresa espera incorporó la posibilidad de programar el envío y la autodestrucción de mensajes, así como de archivos multimedia.

El sistema funciona con un método de programación para que el mensaje desaparezca después de algunos días.

Chat sin Internet

Según el mismo portal especializado, la app se usará sin conexión en los computadores con Windows, porque se haría con la aplicación UWP de WhatsApp Desktop, que vendrá incorporada al sistema Windows.

Aunque no existen muchos detalles sobre estas actualizaciones, de lo que no cabe duda es que estos avances ya no estarán disponibles para algunos dispositivos.

