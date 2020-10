Nuevas versiones de WhatsApp Web permitirán realizar videollamadas desde el ordenador

WhatsApp Web está preparando una nueva actualización que permitirá la expansión de la plataforma, pues, se espera que en las nuevas versiones puedan realizarse videollamadas desde el ordenador.

Así se pudo conocer según la información difundida por el sitio especializado WABetainfo.

El portal, conocido por las filtraciones sobre las actualizaciones de la aplicación de mensajería, reveló que se espera la inclusión de llamadas y videollamadas en la versión de escritorio para las próximas semanas, cuando salga la actualización 2.2043.7.

Esto puede representar un cambio radical para la plataforma propiedad de Facebook, ya que apunta a competir contra servicios que han tomado fuerza desde la llegada de la pandemia, como son Zoom o Google Meet.

Hace tan solo unos meses, la app para móvil anunció la incorporación de llamadas grupales de hasta ocho personas, lo que supondría el inicio de una expansión mucho mayor.

Como estas, la compañía ha estado incorporando diversas funciones que, paulatinamente, han facilitado la interacción de varios usuarios a la vez.

En una época en la que el teletrabajo está predominando, este tipo de funciones se hacen cada vez más usadas y necesitadas por los usuarios, de manera que no resultaría extraño que futuras actualizaciones mejoraran estos servicios.

¿Cómo funcionarán las llamadas en Whatsapp Web?

Para la versión de escritorio, no habrá grandes diferencias respecto a la app móvil.

Según las imágenes compartidas por WABetainfo, la llamada ingresará con las mismas opciones que en el móvil, sin embargo, en este caso la ventana será mucho más pequeña y no se superpondrá sobre los chats.

WhatsApp se ha preocupado por tener una interfaz adaptada a las computadoras, de tal manera que se enfocó en un diseño visible, pero que no resultará entorpecedor.

De esta manera, la aplicación mostrará una ventana emergente, en la que podrás seleccionar las opciones de aceptar o rechazar.

Con esta nueva información, muchos usuarios se han preguntado si será posible realizar llamadas grupales desde esta versión, sin embargo, hasta el momento se desconocen este y otros detalles.

Por otro lado, esta no será la única novedad que traerá WhatsApp en su versión web, también se conoció que mejorará la experiencia al incorporar el buscador de stickers.

Al igual que como ocurre con los emojis, los usuarios podrán usar palabras claves para encontrar con mayor facilidad las pegatinas que desean incorporar.

Durante 2020, WhatsApp han tenido diversas actualizaciones que buscan mejorar la experiencia de quienes usan este servicio.

Otra de las novedades más esperadas es usar la app en varios dispositivos con sincronización de datos, para tener a la mano toda la información que registras.

Estas son algunas de las funciones más esperadas de WhatsApp

Whatsapp - Agencias

Boomerang

Desde hace meses, se espera que WhatsApp, Facebook e Instagram compartan diversas funciones. Entre estas destacan algunos efectos como el famosos Boomerang de las historias de Instagram.

Imágenes que se autodestruyen

Según WAbetainfo, la empresa espera incorporar la posibilidad de programar la autodestrucción de archivos multimedia.

Chat sin Internet

Según el mismo portal especializado, la app se usará sin conexión en los computadores con Windows, porque se haría con la aplicación UWP de WhatsApp Desktop, que vendrá incorporada al sistema Windows.

Aunque no existen muchos detalles sobre estas actualizaciones, de lo que no cabe duda es que estos avances ya no estarán disponibles para algunos dispositivos.

En 2021, la app ya no funcionará para varios celulares, ya que requerirán, como mínimo, la versión 4.0.3 de Android y la 9 para ¡OS.

De esta manera, celulares como Samsung Galaxy s2, Motorola Droid Razr, LG Optimus Negro, HTC Desire, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S y iPhone 5C, no contarán con la app.

