Próximas actualizaciones permitirían que WhatsApp lea mensajes para combatir acoso

WhatsApp ha dirigido cada actualización a mejorar la experiencia de sus usuarios y, por eso, hemos visto cómo se han incluido herramientas para mejorar la interacción, sin embargo, la compañía parece querer contribuir en las luchas contra acosa que hoy en día sueñan con fuerza en el mundo.

El portal especializado WaBetaInfo reveló que las próximas versiones de la aplicación perteneciente a Facebook tendrán la opción de denunciar el acoso entre usuarios.

De esta manera es como la compañía podrá acceder a los chats más recientes entre dos o más personas. Esto siempre dependerá de si el usuario que denuncia concede el permiso.

Luego de diversas discusiones sobre la privacidad que ofrece Facebook en sus plataformas, WhatsApp se preocupó por demostrarle a sus usuarios la seguridad de sus mensajes.

WhatsApp busca enfrentar acoso

"Los mensajes y llamadas están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Toca para obtener más información", es la frase que puede leerse al momento denunciar un chat con otro usuario.

Sin embargo, la alta presencia de situaciones de acoso ha hecho que varias plataformas digitales tomen medidas.

Buscan proteger a los internautas y mantener una interacción sana en las comunidades en línea.

Este tipo de acciones ya son bien conocidas en Facebook e Instagram, donde ya existen sistemas de denuncia rápida, así como censuras automáticas de contenidos ofensivos.

Para WhatsApp, las denuncias no son nuevas, sin embargo, hasta el momento existe un sistema lento y complejo para concretarlas.

Cuando un usuario decide denunciar alguien, la empresa comienza a elaborar un informe que debe contar con varios factores para proceder como informes previos, cuenta o reportes acumuladas.

La actualización 2.20.206.3 de la beta de WhatsApp, será mucho más simple, según los reportes, pues, contará con una opción que diga: "¿Denunciar este contacto a WhatsApp?" para luego advertir con un mensaje en el que se lee: "Los mensajes más recientes de este usuario serán enviados a WhatsApp".

Igualmente, incluirá, una opción que indique: "Bloquear contacto y borrar los mensajes de este chat".

Es importante entender que serán los mensajes más recientes los que entren en la denuncia, de manera que no todo el chat estará expuesto en el reporte, esto con el fin de preservar la privacidad.

Sin duda, esta será una herramienta valiosa en los casos de acosos, sin embargo, podría preocupar a muchos con respecto a los polémicos temas sobre la violación de la privacidad en redes.

Estas son algunas de las funciones más esperadas de WhatsApp

Boomerang

Desde hace meses, se espera que WhatsApp, Facebook e Instagram compartan diversas funciones. Entre estas destacan algunos efectos como el famosos Boomerang de las historias de Instagram.

Imágenes que se autodestruyen

Según WAbetainfo, la empresa espera incorporar la posibilidad de programar la autodestrucción de archivos multimedia.

Chat sin Internet

Según el mismo portal especializado, la app se usará sin conexión en los computadores con Windows, porque se haría con la aplicación UWP de WhatsApp Desktop, que vendrá incorporada al sistema Windows.

Aunque no existen muchos detalles sobre estas actualizaciones, de lo que no cabe duda es que estos avances ya no estarán disponibles para algunos dispositivos.

En 2021, la app ya no funcionará para varios celulares, ya que requerirán, como mínimo, la versión 4.0.3 de Android y la 9 para ¡OS.

De esta manera, celulares como Samsung Galaxy s2, Motorola Droid Razr, LG Optimus Negro, HTC Desire, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S y iPhone 5C, no contarán con la app.

