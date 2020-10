La crisis ambiental está provocando que animales marinos pierdan a sus crías

En los últimos meses, se han visto diversos acontecimientos que dejan ver la crisis ambiental que amenaza al planeta. No sólo los desastres naturales han demostrado su fuerza, también los incendios forestales -provocados por acción humana- han sido cada vez más extensos sino que además, se ha visto escenas devastadoras con la muerte de especies animales de diferentes ecosistemas.

Se estima que 7.000 lobos marinos del Cabo fueron descubiertos muertos en una colonia reproductora de dicha región. Fue en septiembre el conservacionista Naude Dreyer, de la organización benéfica Ocean Conservation Namibia, comenzó a notar focas muertas en las playas de arena de la colonia Pelican Point cerca de la ciudad de Walvis Bay.

Luego, en las dos primeras semanas de octubre, encontró un gran número de fetos de focas en la colonia, según reportó la doctora Tess Gridley del Proyecto de Delfines de Namibia.

Los lobos marinos normalmente dan a luz entre mediados de noviembre y mediados de diciembre. Gridley estimó que entre 5.000 y 7.000 focas hembras habían abortado crías y aún se encuentran más.

Los expertos han catalogado este suceso como un “aborto masivo” ya que muchos de los ejemplares que han aparecido sin vida a orillas del Atlántico sur estaban encinta.

Las causas son desconocidas pero se cree que puede deberse a problemas de nutrición ya que muchas de éstas mostraban “síntomas de raquitismo y pocas reservas de grasa”.

Son 50.000 ejemplares que habita la península de Pelican Point y sólo en esa área, los miembros de las organizaciones conservacionistas Ocean Conservation Namibia (OCN) y Namibian Dolphin Project calcularon cifras devastadoras de crías sin vida.

Nambia Oct 25, 2020

More deceased seals have been found off Pelican Point

(OCN) now observing less dead seal pups and more mothers. The cause of the mass die-off is yet to be established but suspect causes, pollutants, bacterial infection or malnutrition. pic.twitter.com/l7qfoPzHZq

— Taz Dare News (@TasDare) October 26, 2020