Los desastres ecológicos que muestran que estamos acabando con el planeta

El mundo está enfrentando una de las crisis más terribles en años entre la pandemia de Covid-19 y el cambio climático que va a paso acelerado. Aunque no estamos lejos de ser impotentes ante esta amenaza global, es importante tomar acción de inmediato. Ningún rincón del mundo es inmune a las devastadoras consecuencias del cambio climático.

El aumento de las temperaturas está alimentando la degradación ambiental, los desastres naturales, las condiciones climáticas extremas, la inseguridad alimentaria y del agua, los trastornos económicos, los conflictos y el terrorismo. Los niveles del mar están aumentando, el Ártico se está derritiendo, los arrecifes de coral están muriendo, los océanos se están acidificando y los bosques se están quemando.

Estos son algunos de los desastres que están preocupando a los especialistas y que deberían hacernos entender que el problema es real.

Hace tan solo unos meses unos tanques de diésel derramaron 21.000 toneladas de este combustible en la central termoeléctrica de Norilsk, por lo que se decretó el estado de emergencia federal. Las consecuencias siguen latentes ya que los locales no han dejado de encontrar animales marinos muertos en la playa además de que los visitantes aseguran presentar problemas de visión, tos, fiebre y dolor de garganta tras tener contacto con el agua.

Fue una fuga en la central termoeléctrica Nº 3 de la empresa energética Norilsko-Taimyrskaya. El fondo de uno de sus tanques se debilitó, justo después de que se asentara el suelo por debajo de la construcción. El permafrost se descongeló lo que dio como resultado 15.000 toneladas de diésel a parar en los ríos Daldykán y Ambárnaya, y unas 6.000 toneladas cayeron en el suelo de la central. Debido al clima de la región, será necesaria una década para subsanar los daños ecológicos.

Hace unos días, la agencia medioambiental rusa Rosprirodnadzor detectó un exceso de sustancias contaminantes en los ríos que desembocan en el golfo de Avachinski en la península rusa de Kamchatka. El Comité de Investigación de Rusia abrió un caso penal por la contaminación de la bahía de Avacha y la muerte de animales marinos en Kamchatka.

La limpieza de las sustancias tóxicas derramadas desde junio se está viendo más complicada de lo pensado debido a esta situación. Otros dos factores que están provocando esto son las influencias naturales y la actividad sísmica asociada con manifestaciones volcánicas. Además de las playas volcánicas de la península de Kamchatka, también se han visto afecciones en la reserva del sur de Kamchatka o 'Volcanes de Kamchatka', un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

