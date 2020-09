Influencer posa en medio de los incendios de California y demuestra la deshumanización que estamos viviendo

La temporada de incendios en California ha mantenido una alerta sin precedentes. Las temperaturas son más calientes y las llamas más grande y destructivas que en años anteriores.

En las últimas semanas, decenas de incendios forestales se han encendido en todo el estado, amenazando con quemar comunidades rurales y suburbanas y cubriendo ciudades en una nube negra que además ha afectado la salud de los habitantes en las regiones de California, Oregon y Washington.

Sin embargo, en medio de la tragedia una influencer despertó gran indignación a poner los incendios como fondo de su sesión fotográfica.

La joven de nombre Colette LeClair publicó una serie de fotos en Instagram en las que aparece con un vestido naranja, mientras el cielo se ve teñido de tonos rojizos a causa del fuego. Un atardecer con esos colores podría ser un espectáculo hermoso pero cuando es causado por una amenaza como la que ha reducido s California en cenizas, las escena cambia por completo.

"¡Mi último día aquí! Quería despedirme del océano y la playa y hacer algo que solía disfrutar tanto aquí durante años: FOTOS DE TRÍPODE ', escribió la influencer en la descripción de la imagen.

De inmediato, los usuarios llenaron la publicación con reacciones de sorpresa y enojo.

"Esta es una influencer que acaba de publicar una foto de la ropa que está vendiendo * posando con ella * en la playa de San Francisco mientras los incendios forestales arden a su alrededor", "Vivimos un infierno y hay gente más preocupada por promover su imagen", "¿Por qué el Internet hace a esta gente famosa"?, fueron algunos de los comentarios que plasmaron.

Este tipo de publicaciones sin duda dejan ver cómo nos hemos deshumanizado. En los últimos años, los influencers se han convertido en líderes de opinión que olvidan la responsabilidad que tienen frente a sus seguidores. Conseguir likes es más importante que aprovechar el espacio para comunicar mensajes que concienticen o influyan de manera positiva.

En un intento por limpiar su imagen, Colette editó la descripción de la foto, añadiendo que estaba donando ropa para los afectados y que se tomó esa foto como una despedida antes de su mudanza. Posteriormente desactivó la opción de comentarios pero no borró las imágenes, dejando claro que su prioridad era aumentar sus números.

"¡Mi último día aquí! Quería despedirme del océano y la playa y hacer algo que solía disfrutar tanto aquí durante años. Actualmente reuniendo mucha ropa para donar, ¡yay! este no llegará conmigo a Los Ángeles, pero hay alguien aquí que lo adorará 🤍 y para aclarar: manejé hasta la playa en mi última noche en la ciudad y tomé fotos, me encanta tomar fotos. He tomado fotos durante los últimos 3 años en esta ciudad. Yo amo esta ciudad. Ha habido incendios durante semanas en California. Es devastador. Oraciones por las personas que se enfrentan a los incendios. LES MANDO AMOR".

