Los incendios en California demuestran que estamos acabando con el planeta

En los últimos meses, decenas de incendios forestales han mantenido en estado de alerta al sur de California, Estados Unidos. Miles han perdido sus hogares y las llamas se han encargado de acabar con la vida de cientos de especies.

Ahora, lo que más preocupa son los fuertes vientos completamente secos, los cuales han obligado a casi 100,000 personas a evacuar rápidamente la región en el condado de Orange. Las advertencias de bandera roja cubren todo el estado pues las condiciones de incendio son “críticas".

Casi un millón de californianos se quedaron sin electricidad el martes por la mañana debido a los cortes de energía deliberados que hicieron las empresas de servicios públicos, principalmente Pacific Gas & Electric Corp., para reducir el riesgo de provocar un gran incendio. Algunos cortes también fueron causados por el viento que derribó árboles y líneas eléctricas

Southern California Edison lines may have sparked massive Silverado fire in Irvine https://t.co/9Afw5q6tkj pic.twitter.com/Mi2SyJz7ae

Dos jóvenes bomberos resultaron gravemente heridos el lunes mientras luchaban contra el incendio de Silverado, según la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange. Ese incendio creció de unos pocos acres el lunes a 11,200 acres el martes por la mañana, con un 5 por ciento contenido.

Los incendios son cada vez más preocupantes que en años anteriores lo que deja claro que el mundo está enfrentando una de las crisis ambientales más graves de todos los tiempos. Ningún rincón del mundo es inmune a las devastadoras consecuencias de esto.

Mientras que el aumento de las temperaturas está alimentando la degradación ambiental, los desastres naturales y las condiciones climáticas extremas, la acción del ser humano también ha tenido gran influencia en la crisis ambiental que estamos viviendo.

Los incendios forestales pueden ser causados por una acumulación de materia muerta (hojas, ramitas y árboles) que con el calor, se pueden incendiar espontáneamente el área circundante. Sin embargo, los expertos informan que el 90% de todos los incendios forestales son provocados por humanos.

De acuerdo con Wildfire Defense System, la quema de vegetación muerta es ilegal sin embargo, se ha convertido en una constante pues en algunas regiones son permitidas en ciertas épocas del año.

Las fogatas desatendidas también son otro factor de riesgo, provocado por las personas ya que estas se han convertido en un atractivo veraniego que terminan siendo una de las principales causas de incendios forestales.

La líneas eléctricas caídas son la tercera causa más común de incendios forestales en California. Casi el 10% de estos son el resultado de líneas eléctricas caídas, lo que equivale a aproximadamente 400 incendios por año.

Oh crapola….. I haven’t seen a fire this close since we’ve been here. Hoping it doesn’t escalate. #californiawildfires #glendale pic.twitter.com/6Vsf1PNmIO

— Mark Anthony Austin (@BobaFettANHSE) October 27, 2020