La verdadera historia detrás de "La Bruja de Blair"

En 1999, la cinta de terror "El proyecto de la Bruja de Blair" afirmaba ser una compilación de imágenes reales que plasmaban evidencia de brujería y posesiones demoniacas, filmadas por tres excursionistas que habían sido asesinados en circunstancias misteriosas.

Con un minúsculo presupuesto de menos de $ 25,000, Daniel Myrick y Eduardo Sánchez escribieron, dirigieron y editaron una de las películas independientes más exitosas jamás realizadas. "El Proyecto de la Bruja de Blair" confundió y asustó al público, tanto que aún mucho, incluyendo los más escépticos, se han dedicado a buscar la verdad detrás de la leyenda de tal bruja en Burkittsville, .

La cinta detallaba las atrocidades de una bruja llamada Elly Kedward, que fue desterrada de una ciudad colonial de "Blair, Maryland", cuando fue acusada de intentar sacar sangre de niños locales. A finales de 1800, un niño "desapareció" en el bosque, y cuando regresó, uno de los grupos de búsqueda fue encontrado desmembrado. En Burkittsville, en la década de 1940, un viejo ermitaño llamado Rustin Parr bajó del bosque de Black Hills diciendo que estaba "acabado": había matado a siete niños en su casa en el bosque y había culpado de sus muertes a la bruja de Blair. Las imágenes del equipo del documental "perdido" se encontraron en las ruinas de la casa de Rustin Parr.

El marketing de la cinta fue por demás ingenioso aunque macabro. Carteles de personas desaparecidas y susurros confusos se arremolinaban alrededor de la proyección del Festival de Cine de Sundance, provocando pesadillas. Por si fuera poco, hubo escenas con detalles escalofriantes, como que utilizaron dientes y cabello real para la "brujería" que encontraban los protagonistas en el bosque.

Además, se crearon teorías de conspiración y perfiles en los que se hablaba sobre la desaparición y muerte los personajes, como si se tratase de personas reales. De forma consciente o inconsciente, comenzaron a surgir historias en el mismo pueblo que aseguraban que sí había existido una mujer que era considerada bruja, que sí engañaba niños para comerlos y que sí había sido desterrada y abandonada en el bosque para después desaparecer misteriosamente. Además de que se dijo que también sucedían cosas paranormales como lamentos y apariciones fantasmales. Se habló de una mujer de cabello largo y ropas negras que llamaba a las personas para adentrarse en el bosque.

Los creadores querían que se viera tan real como fuera posible. “La principal instrucción que establecimos fue que la película debía lucir completamente real”, dijo Eduardo Sánchez a The New York Times. “La iluminación debía lucir real y el sonido no debía ser muy limpio. Tampoco convenía tener banda sonora. Solo presentaríamos los videos editados”.

¿Existió o no la Bruja de Blair?

La leyenda de la Bruja de Blair ya era conocida, en el pueblo Maryland, donde siempre han surgido historias de mujeres que eran acusadas de brujas. Alrededor de los 1700 se hablaba de una mujer irlandesa, llamada Elly Kedward, quien llegó al pueblo (el cual antes se llamaba Blair) y fue acusada de robar la sangre de los niños. Aunque nunca se le comprobó nada, Elly fue castigada y señalada de ser una promiscua. Se dice que los locales la amarraron a un árbol y la abandonaron para que muriera de frío ya que en ese entonces el invierno estaba en su máximo punto. Nunca se le volvió a ver, ni siquiera su cuerpo, dando a entender que había sobrevivido y escapado. Sin embargo, lo escalofriante fue que después de eso, varios niños desaparecieron sin dejar rastro.

Antes de la realización de la película, también se dijo que tres estudiantes salieron a investigar al bosque sobre la bruja pero desaparecieron, Aunque claro, con todo lo que sucedió con la publicidad de la cinta, es difíil de creer que algo así haya sucedido en realidad por causas paranormales.

Más de este tema

El misterio del Hotel Cecil y la escalofriante desaparición de Elisa Lam

La escalofriante historia detrás de Mildred Ratched, la enfermera malvada de "Ratched"

7 películas con los finales más inesperados que tienes que ver

Te recomendamos en video