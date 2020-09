La escalofriante historia detrás de Mildred Ratched, la enfermera malvada de "Ratched"

"Ratched" se ha convertido en la nueva y espeluznante serie de Netflix, dirigida por Ryan Murphy (American Horror Story) y protagonizada por Sarah Paulson. Sí, Murphy repite la fórmula de la saga de horror American Horror Story pero funciona y funciona bastante bien. Sin duda, es una serie imperdible para los amantes del suspenso y los personajes psicológicamente retorcidos.

Paulson le da vida a Mildred Ratched, una enfermera que consigue trabajo en el hospital psiquiátrico estatal de Lucia. A partir de ahí, una serie de sucesos escalofriantes debido a su personalidad desalmada y agresiva.

Murphy quería quería retratar el poder y la influencia de las mujeres en una sociedad en la que no siempre se les brindan tales oportunidades pero ha despertado gran curiosidad en el espectador sobre si es o no una historia real.

Ratched es un personaje ficticio y la principal antagonista de la novela de 1962 de Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo's Nest. En 1975 apareció en la película del mismo nombre. Louise Fletcher interpretó a la enfermera original Mildred Ratched y ganó el Premio de la Academia a la Mejor Actriz en 1976 por la actuación icónica. La historia tuvo una adaptación en Broadway en 1963 y más recientemente, el personaje tuvo una aparición en la serie Once Upon a Time.

TAMBIÉN LEE: La verdadera historia de "Annabelle", la muñeca diabólica que te pondrá los pelos de punta

One Flew Over the Cuckoo"s Nest.

La historia tiene lugar poco después de la Segunda Guerra Mundial, a finales de la década de 1940, y Mildred Ratched se une al asilo en una misión para perseguir al asesino en serie Edmund Tolleson.

En la novela, Ratched a menudo es identificada como "Gran enfermera", y físicamente es una mujer imponente y sobrenaturalmente aterradora. Sus uñas son "de un naranja divertido, como la punta de un soldador. De color tan caliente o tan frío si te toca con él no sabrás cuál", según cuenta el narrador. Dirige la sala con mano de hierro y favorece las lobotomías como una forma de mantener bajo control a los pacientes perturbadores.

¿Lo retorcido? Que aunque se trata de un personaje ficticio de una novela, sí tiene cierta influencia de una persona real. El autor de la novela original, Kesey, dijo que basaba a Ratched en la enfermera jefe de la sala psiquiátrica en la que solía trabajar.

TAMBIÉN LEE: Podcasts que debes de escuchar ahora mismo si eres amante del terror y el misterio

Ratched/ Netflix

Después de graduarse de la universidad, Kesey trabajó como asistente nocturno en la sala psiquiátrica del Hospital de Veteranos de Menlo Park en California. El personaje de Mildred Ratched, la enfermera cruel y tiránica que supervisa la sala ficticia, se inspiró en la verdadera enfermera jefe de la sala donde trabajaba Kesey.

Ratched ha sido reconocida como una "precuela" de One Flew Over the Cuckoo's Nest, es decir, que narra los hechos antes de dicha cinta. El productor ejecutivo Ian Brennan dijo que vio la película por primera vez cuando era muy joven y lo mucho que lo afectó por lo que consideró que hacer una historia completa haría entender mejor la psicología del personaje.

Paulson logró una interpretación refrescante ya que quería mostrar un lado más sensible del villano.

Te recomendamos en video