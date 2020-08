7 películas con los finales más inesperados que tienes que ver

Nada mejor para los amantes del cine que una película con giros inesperados y finales impresionantes. Y es que hoy en día es difícil que algo nos sorprenda.

Mientras hay buenas producciones con historias digeribles y en cierta manera predecibles, aquellas cuyas situaciones no te esperas para nada, terminan quedando en la memoria por mucho tiempo.

Quizá ya viste algunos de estas películas y aún así te siguen pareciendo dignas de un maratón pero si no, es momento de que te sorprendas.

El cisne negro (2010)

Un thriller psicológico dirigido por Darren Aronofsky. Está protagonizada por Natalie Portman, Vincent Cassel y Mila Kunis, quienes tuvieron un extenuante entrenamiento de ballet para poder dar vida a sus personajes. La historia gira en torno a Nina y su obsesión por alcanzar la perfección en el ballet, misma que está impulsada por su madre. Cuando es elegida para protagonizar la obra "El lago de los cisnes" de Tchaikovski, aparece una contrincante que parece ser todo lo que Nina desearía ser.

Es entonces cuando se enfrenta al reto de no perder la cordura y ser la mejor sobre el escenario. El final sin duda dejó a todos con la boca abierta. Portman ganó el Óscar, el Globo de Oro y el Premio de la Asociación de Críticos y Guionistas estadounidenses por su actuación en este filme. Además, el filme obtuvo nominaciones a los BAFTA, a los Globos de Oro y a los Premios Óscar en la categoría de mejor película.

La isla maldita, 2004

Es una película de suspenso dirigida por Renny Harlin. Siete futuros agentes del FBI están realizando una prueba final en una isla lejana. Sus resultados determinarán quién entrará en el departamento de "cazadores de mentes", personas que pueden compilar un retrato psicológico detallado de cualquier asesino. La prueba se vuelve real cuando un asesino real aparece en la isla y nadie sabe qué aspecto tiene.

La chica del dragón tatuado, 2011

Harriet Vanger se perdió en una isla hace 40 años y su cuerpo nunca fue encontrado. Su tío está seguro de que el asesino es uno de los miembros de su familia y por eso decide contratar a una periodista experimentada y a una chica tatuada para investigar el caso. Esta es una película intrigante basada en la novela de Stieg Larsson.

Sexto Sentido, 1999

Dirigida por M. Night Shyamalan, esta cinta sin duda se ha convertido en un clásico del cine de suspenso. Relata la experiencia de un psicólogo al tratar a un niño temeroso e inadaptado que en realidad es capaz de ver a los muertos. Una mezcla perfecta de drama con suspenso y terror. Su protagonista Haley Joel Osment destacó con su interpretación del pequeño Cole, consiguiendo una nominación al Premio Óscar al mejor actor de reparto. La película obtuvo un total de seis nominaciones, incluida la de mejor película. La trama te atrapa desde el primer momento y tiene giros tan inesperados que hacen que el final te sorprenda.

Los Otros, 2001

Otro clásico del cine de suspenso, dirigida por el español Alejandro Amenábar y protagonizada por Nicole Kidman. La cinta narra la vida de una mujer que vive en el encierro total con sus hijos, en una lujosa mansión, en medio de la nada. Debido a una extraña condición de los niños, la casa está completamente aislada, sin que entre un rayo de luz. Sin embargo, todo cambia cuando los tres se ven acechados por supuestos espíritus, lo que desata una serie de giros inesperados. La cinta ganó ocho de los quince Goya a los que estaba nominada, incluyendo Mejor sonido, Mejor fotografía, Mejor Dirección y Mejor Película.

El club de la pelea, 1999

Dirigida por David Fincher, Fight Club se ha convertido en una película de culto, a pesar de no haber obtenido mucho éxito en taquilla cuando se estrenó. Se trata de una adaptación cinematográfica de la novela homónima de Chuck Palahniuk, publicada en 1996. La cinta propone unas reflexiones sobre la sociedad y su forma de vida. Protagonizada por Edward Norton, Brad Pitt y Helena Bonham Carter, es imposible no quedar atrapado en la historia. Norton interpreta a un "hombre común", cuyo nombre nunca se revela, aburrido de la sociedad estadounidense, por lo que funda un "club de peleas" clandestino con un vendedor de jabones llamado Tyler Durden (Brad Pitt). Si estás cansada de las películas con historias predecibles, éste es un clásico con giros inesperados que no te puedes perder.

Desde mi cielo, 2009

Una película basada en la novela homónima, escrita por Alice Sebold. La cinta está dirigida por Peter Jackson y sin duda dejó con una extraña sensación a más de uno (si no es que a todos). Desde el primer instante resulta impredecible e impactante. Es la historia de Susie Salmon (Saoirse Ronan) una adolescente de 14 años que es asesinada por su vecino Harvey. Desde ese momento, observa desde otro plano cómo su familia y amigos continúan con su búsqueda, pues nadie sabe qué pasó con ella. Aunque la misma premisa de la historia revela el paradero de Susie, cuenta con giros de tuerca súbitos que llevan a un final completamente inesperado. La cinta cuenta también Rachel Weisz, Mark Wahlberg, Susan Sarandon y George Harvey.

