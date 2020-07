Thalía recuerda la enfermedad que casi acaba con su vida

Thalía se ha convertido en una de las figuras favoritas de las redes sociales por su espontaneidad y frescura. Pero entre los contenidos cómicos que publica, la cantante ha recurrido a la plataforma para dar información importante y crear conciencia entre sus seguidores.

Recientemente la mexicana compartió un Tik Tok en el que respondió dudas acerca de la vez en la que casi pierde la vida a causa de una garrapata. Se trata de la llamada enfermedad de Lyme, una rara infección transmitida por este insecto que se encuentra principalmente en zonas boscosas.

A la par de una serie de imágenes de aquella terrorífica época, Thalía narra lo que sufrió tras la picadura.

"Se te pegan a la ropa, ni siquiera te das cuenta. Nunca la vi sin embargo me enfermé muchísimo, casi pierdo la vida. Perdí el cabello, masa muscular, las ganas de seguir adelante. Muchos fueron los antibióticos que usé por dos años.", cuenta.

Al final del video, Thalía invita a sus seguidores a informarse sobre la enfermedad de Lyme y cuidarse cuando salgan a áreas boscosas.

La intérprete de Seducción, siempre ha estado agradecida por el apoyo de su familia. Desde entonces, se ha dedicado a ofrecer consejos para que latinos residentes en Estados Unidos tomen medidas, con el fin de prevenir esta plaga y no pasen por lo mismo que ella.

“Es una enfermedad que una vez que la contraes debes tener un cambio total y radical de vida. Es como cuando a la gente le da diabetes. Con Lyme tienes que cambiar tu estilo de vivir, tu alimentación; tienes que tener un enfoque mucho más natural, sano y positivo”, explicó Thalía en una entrevista para el medio Diario 16.

Aunque debido al tiempo en que se desarrolla la enfermedad, la cantante no conoce la fecha exacta de cuándo se infectó, sin embargo, cree que pudo haber sido a finales del 2007, poco meses antes de dar a luz a su hija Sabrina.

“Es terrible, no puedes controlar el dolor, sabes que algo te está pasando pero no sabes qué hacer, no te puedes concentrar. Es una enfermedad que te ataca el cerebro, a veces pierdes las palabras, el habla, no te puedes ni mover, ni levantar de la cama”, revela la cantante al recordar los difíciles días que vivió previo a su diagnóstico.

Thalía creía que de verdad moriría e incluso se despidió de su esposo, Tommy Mottola quien hizo todo por conseguir el diagnóstico más certero, además del tratamiento que la salvaría.

