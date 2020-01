Thalía confiesa que despierta cada día con muchos dolores en su cuerpo por el Lyme

View this post on Instagram

The more volume, the better! Not only does “The Perfectionist” Hair Spray, lock in my curls all day, but it also adds more “bounce” to my ‘do! Shop my hair care line @AdriaByThalia at @Walmart and give your hair the love it deserves. 💕 ¡Mientras más volumen, mejor!!! El spray fijador “The Perfectionist” ayuda a mantener mis rizos intactos todo el día y añade movimiento. Busca mis productos para el cabello #AdriaByThalia en #Walmart. . . . #AdriaByThalia #HairCare #HairLove #HairProducts #Volume #Curls #HairSpray #walmartfinds #ThePerfectionist #ThePerfectionistHairSpray