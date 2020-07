Critican al sobrino de Kim Kardashian por tener el cabello largo y es momento de dejar los prejuicios

No es un secreto que Kim kardashian comparta su día a día en redes sociales sin embargo, tampoco se escapa de las críticas y cuestionamientos.

Recientemente la socialité publicó una fotografía con su sobrino Reign, quien es hijo de su hermana Kourtney.

Kim pensó que se trataba de un tierno momento sin embargo, los fans solo se concentraron en la apariencia del niño.

"No sé si es niño o niña", "¿Acaso lo están criando sin género o por qué el cabello tan largo?", "No deberías de mostrar a la niña desnuda, ponle una playera", "Alguien debería de cortarle el cabello a ese niño, parece niña". "¿Es un niño o una niña?", expresaron los seguidores de Kim.

Los comentarios no sólo dejan ver que aún existen muchos prejuicios en la sociedad con respecto a cómo debe verse una persona según su género: los niños llevan cabello corto y las niñas cabello largo. ¿Por qué hay que seguir atados a esas reglas? Es decir, no hay ningún daño. Si el niño es feliz con el cabello largo y su madre estña de acuerdo, no debería ser un problema.

Sin embargo, lo que hacen o no las Kardashian sí parece un problema para aquellos que se sienten con derecho de opinar sobre la forma en la que ejercen su maternidad.

El pequeño Reign tiene apenas 5 años de edad pero ya se ha convertido en toda una celebridad de las redes sociales por su carisma y personalidad explosiva. Aunque su madre Kourtney, suele ser muy cuidadosa con mostrarlo al público, es bastante permisiva cuando se trata de su crianza.

Kourtney tiene sus propias reglas en casa y puede ser muy estricta cuando de educar a sus hijos se trata. SIn embargo, ha dejado que sean libres y sobretodo, que crezcan sin prejuicios.

