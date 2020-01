7 reglas extrañas sobre los hijos de las Kardashian que te sorprenderán

No es un secreto que las Kardashian Jenner vivan llenas de lujos y excentricidades. Y aunque pareciera que todo el tiempo se están divirtiendo, en realidad tienen bastantes protocolos que deben seguir, especialmente con sus hijos.

Sí, las Kardashian Jenner se han encargado de mantenerse en la cima y la mejor forma de lograrlo es manteniendo el equilibrio entre su vida social, empresarial y como mamás. Aquí están algunas de las reglas que estas hermanas han impuesto para sus hijos.

Cada niño debe tener su propio guardaespaldas

Un guardaespaldas no es suficiente para los preciosos niños Kardashian por lo que cada uno tiene su propia seguridad individual. No importa si están en el jardín de su casa o dando un paseo con sus madres, la seguridad es lo más importante. Ésta se intensificó después del robo de Kim en París, cuando la ataron y le robaron sus joyas. Ya que es esa ocasión Kim cedió su guardaespaldas para que acompañara a sus hermanas a un club nocturno, la socialité concluyó que compartir guardias de seguridad ya no es una opción para la familia. De acuerdo con el sitio Page Six: "El secuestro de los niños es el mayor temor de Kim. Antes no quería pagar la seguridad armada, pero ahora se da cuenta de que la familia necesita protección las 24 horas".

Hay un trato entre los padres y los paparazzi

El famoso fotógrafo Jayden Seyfarth reveló al portal Fairfax Media que las Kardashian tienen un trato bastante amable con los paparazzi. Les dan aviso sobre dónde estarán para que preparen sus lentes. Especialmente cuando estén con sus hijos, los paparazzis están condicionados a cuánto se acercan a ellas y qué tipo de fotos sacan. Por ello, la condición es que ellas seleccionarán las mejores y éstas deberán ser retocadas antes de ser publicadas.

Solo se aceptarán regalos de diseñadores de lujo.

Las Kardashian saben que lo que sus hijos elijan usar se venderá en línea en cuestión de minutos, por lo que solo apoyan a los diseñadores que conocen bien. Debido a su estatus de celebridad, pueden codearse con los mejores fashionistas, por lo que la mayoría de los regalos que reciben valen la pena.

North ha sido vista con un bolso Hermès y vestidos Balmain con incrustaciones de joyas. Penelope ha sido vista con atuendos Givenchy y Stella McCartney y hasta la pequeña Stormi, de 2 años de edad, tiene su propia colección de bolsas Louis Vuitton personalizadas. La revista Life and Style reveló que los niños tienen su propio equipo de glamour que cuesta alrededor de $ 5,000 por semana.

"North tiene un estilista de vestuario, una estilista y una manicurista para cuidarla todos los días. North es uno de los niños más fotografiados del mundo. Le encanta arreglarse el pelo y las uñas, así que también la hace feliz".

Los niños deben seguir una dieta estricta sin gluten y sin lácteos

Kourtney Kardashian fue quien decidió introducir una dieta estricta sin gluten y sin lácteos para sus hijos y el resto de la familia se sumó a la idea. En su sitio web, la mayor de las hermanas escribió:

"Creo que tenemos una vida que vivir y me gustaría vivirla sintiéndome lo mejor posible. Noté un gran cambio positivo en el comportamiento con mis hijos cuando seguimos una dieta sin gluten y sin lácteos".

Kim también reveló que cuando se trata de darle refrigerios a sus hijos, procura hacer versiones divertidas de alimentos nutritivos. así que todo lo que les da es orgánico.

Bikinis restringidos

Las kardashian revelaron que tratan de dejar que sus hijos elijan qué ropa usar para que definan sus estilo solos. Sin embargo, quien tiene más restricciones con respecto a eso es Penelope, hija de Kourtney K y Scott Disick. Y es que el empresario no permite que su hija use bikinis o ropa que él considere provocativa, no importa si el resto de sus primas lo hacen. .

El "tiempo de pantalla" se limita a 30 minutos estrictos al día

Cualquiera que haya visto un episodio de KUWTK sabe que es casi imposible lograr que la familia no mire sus teléfonos todo el tiempo. aunque en muchas ocasiones los niños son los protagonistas de sus videos y fotos, las hermanas han intentado prohibirlos de la mesa o tomarse vacaciones donde no hay recepción pero simplemente no ha funcionado. Según Kourtney, no quiere que sus hijos tengan la misma dependencia de la tecnología, por lo que limita su tiempo de pantalla.

En una publicación en sus redes sociales reveló que ha sido complicado separarlos de la tecnología sin embargo, ha logrado que todos limiten su uso a 30 minutos al día. Esto aplica para videojuegos y televisión. Mientras tanto, los fines de semana el tiempo se extiende a una hora.

Todas las personas con las que tengan contacto con las Kardashian y sus hijos deben firmar una estricta no divulgación

Cuando la niñera de la infancia de Kardashians escribió una memoria de 148 páginas sobre los años que pasó con la familia, las hermanas decidieron tomar medidas para proteger su privacidad. yEs por esto que ahora le piden a todos los que están cerca de sus hijos que firmen un acuerdo de confidencialidad. Kim expresó: "Este es el tipo de cosas con las que tenemos que lidiar todos los días. Las personas que buscan escándalos y crean historias desagradables solo para hacerse un nombre. No pueden salirse con la suya". "

Kylie también se volvió muy estricta con el tema, especialmente cuando un ex miembro del personal fue sorprendido tratando de tomarle fotos cuando estaba embarazada. Fue tal su precaución que hasta sus amigos y gente cercana tuvieron que firmar un contrato. Si alguien rompe estos acuerdos de confidencialidad, se les aplicará una tarifa legal de $ 10 millones, ¡de acuerdo con OK! Revista

