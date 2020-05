La muerte de Emilio Azcárraga "El Tigre" y el profundo dolor de Silvia Pinal

Las bioserie de la primera actriz mexicana, Silvia Pinal causó gran revuelo en televisión. No sólo retrató los grandes éxitos de la llamada "Diva del cine mexicano" sino también, aquellos momentos trágicos que forjaron su carácter.

Silvia siempre fue una mujer talentosa y atractiva, deseada por muchos hombres, incluyendo grandes iconos del entretenimiento mexicano. Fue así como Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa, terminó siendo su mayor cómplice y eterno enamorado.

La actriz y "El Tigre",tuvieron un romance de cuatro años a finales de la década de los 50. A pesar de que tuvieron muchos obstáculos que los obligaron a separarse, continuaron forjando su amistad y relación de trabajo.

"Siempre se ocupó de mí. Nunca me dejó hacer algo que no me conviniera. Siempre fue buen compañero. Me decía: déjame ver de qué trata esto, déjame ver quienes son…me protegía de cierta forma" , reveló Silvia Pinal en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Mientras que el empresario construía su emporio entre la XEW y Televicentro, Silvia era una actriz pionera de la televisión mexicana y ya tenía una carrera cinematográfica sólida cuando se conocieron.

Su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, no estaba de acuerdo con la relación por lo que según plantea la misma Silvia, hizo todo para separarlos.

Justo cuando la relación parecía ir viento en popa, el empresario le avisó a Silvia que se casaría con Pamela de Surmont, una mujer francesa que le había presentado su padre.

"El papá necesitaba ciertas uniones con el país, yo qué sé. No acabé de rascar porque no me interesó; me dolía. No pensaba que se casaría conmigo pero quería que siguiera siendo mi novio. Don emilio nunca me saludó, yo estaba divorciada y con una hija. ¡Imagínate!".