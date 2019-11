La declaración 'anti aborto' de Dulce María ha provocado decepción entre los fans

La ex integrante de RBD, Dulce María acaba de desatar una oleada de críticas en redes sociales debido a sus recientes declaraciones en contra del aborto. A pesar de que la cantante siempre fue una de las favoritas por haber dado vida a "Roberta" en la telenovela Rebelde, parece que el declararse 'pro vida', terminó por decepcionar a muchos de sus fans, quien de inmediato plasmaron su sentir.

En los últimos años, el tema del aborto ha sido de gran polémica en todo el mundo, especialmente en América Latina, donde hay una fuerte división de opiniones entre quienes lo defienden como una forma de "salvar vidas" y quienes lo ven como todo lo contrario. Al ser un tema delicado, muchas celebridades se han limitado a emitir una opinión, pues saben que su voz es determinante ante sus admiradores y detractores. Sin embargo, Dulce María no ha dudado en hablar abiertamente al respecto.

"Estoy a favor de la vida y rechazo el aborto", advirtió Dulce María a la agencia mexicana de noticias Notimex. "Creo que todos tenemos una misión, y si no te dan la oportunidad de competir, cómo vas a saber cuál era ese reto que tenías que pasar".

Desde hace varios meses, Dulce ha estado involucrada en una campaña llamada "La vida por delante", que busca ayudar a mujeres con embarazos no deseados para que puedan tener a sus hijos y darles calidad de vida. Además, este programa también ayuda a mujeres con maternidad planeada para apoyarlas a tener un trabajo digno.

Actualmente la actriz se encuentra muy ilusionada con su próxima boda, pues ha dicho que a pesar de su apretada agenda, sueña con formar una familia junto a su prometido.

Para Dulce, la mejor herramienta para "tomar una decisión tan importante" es la información pues "se habla de una vida" y nadie debe estar "en contra de ella". La decepción de los fans quizá se debe a que la actriz movió masas con su personalidad rebelde y un personaje que rompió estereotipos en la televisión mexicana.

"Los más importante es apoyar la vida, apoyar a las mujeres, informarlas, que sientan que no están solas. He tenido amigas, fans, que tienen embarazos no planeados y que las abandona el chavo y que han decidido tener a sus hijos y son las más felices. Una de las cosas más importantes es recalcar que las mujeres sí podemos solas" , declaró en una entrevista el pasado mes de marzo.

México ha dado pasos importantes en la liberalización de las leyes en torno a este tema. De hecho, en abril de 2007 la Ciudad de México aprobó la despenalización del aborto y comenzó a ofrecer el servicio en hospitales públicos e instituciones de salud.

¿Qué deberíamos saber del aborto antes de emitir una opinión? Lo primero es informarse sobre qué implica un aborto, cuáles son las consecuencias y cómo se mueven las leyes en torno a este. Lo segundo es entender que el que el aborto sea legal o no, no significa incentiva a las mujeres que lo hagan, sino que es tratar de evitar que éstas lo hagan de forma clandestina, a escondidas y bajo condiciones que ponen en peligro su vida; porque sea legal o no, el aborto seguirá existiendo. Cada quien es libre de tener una opinión pero lo que debe ser universal es que el aborto no es un método anticonceptivo y que se debe tener conciencia y educación sexual, así como atención médica pertinente al servicio de todos.

