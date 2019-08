Frida Sofía responde a quienes la critican por haber abortado

Frida Sofía, la polémica hija de Alejandra Guzmán sigue envuelta en el escándalo y es que luego de que en entrevista con Pati Chapoy revelara que había abortado al bebé que esperaba con Christian Estrada, el odio invadió sus redes sociales.

El modelo reaccionó con un reclamo público, en el que decía que "le había quitado lo que más quería". Hace unos meses, Christian reveló que Frida había abortado a su bebé sin embargo, ella negó la información. Fue en la reciente entrevista para 'Ventaneando' que dijo:

“Sí tuve un aborto, es lo que más me ha dolido en toda mi vida porque yo siempre he querido una familia. Me emocioné mucho (…) Empecé a quererlo mucho y pues bueno nunca pensé que iba a salir embarazada”, precisó entre lágrimas en un programa de espectáculos.

"Si toda mujer tuviera el vientre de cristal, vería el milagro que lleva dentro y NO ABORTARÍA. Un bebé no sabe de errores, pero tiene derecho a vivir!! Me quitaste lo que más quería Frida Sofía", escribió Estrada.

Tras la publicación, la opinión se vio dividida entre quienes apoyaban a Frida y quienes la atacaron. Entre los mensajes, usuarias plasmaron estar en contra del aborto, además de que mencionaron los problemas que la joven sostiene con Alejandra Guzmán.

"Mi admiración para tu mamá que no te abortó. Estás llena de envidia, de odio, estás vacía, sola y así seguirás si sigues haciendo cosas negativas ASESINA"

"Entonces por qué te sientes con derecho a juzgar a tu mamá y de ventilar sus problemas cuando TÚ tienes más y hasta peores. Lo siento pero hay millones de personas y sin dinero y no por eso abortan"

"Qué asco en toda la extensión de la palabra eres tú. No existe motivo para matar un bebé inocente que no pidió venir al mundo. ¿Por qué no te cuidaste??? Y si tu mamá hubiese hecho lo mismo??"

Por supuesto, Frida no se quedó callada y además de hacer públicos los ataques, fue contundente con su respuesta.

"Lo que más quiero en el mundo es una familia pero JAMÁS LE HARÍA PASAR UN INFIERNO A UN SER QUE NO SE LO MERECE" …"Yo no quise ser egoísta y cínica como "mi mamá" por que tengo muy claro que el parir no te hace madre y si no me consdero lo suficientemente segura y capaz y sobretodo sana para tener un hijo NO LO VOY A HACER, le guste o le cale a quien sea", respondió Frida a una de sus seguidoras.

Te recomendamos en video