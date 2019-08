Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

Semana de decisiones importantes en tu ámbito laboral, así que no te dejes llevar por tus impulsos. Te encuentras en una etapa de crecimiento económico y te hacen una atractiva propuesta laboral. Tendrás problemas de ansiedad, así que trata de acudir con tu médico. Te busca un amor del signo de Capricornio o Piscis. Te viene un golpe de suerte con los números 03, 18 y 22. Terminas de pagar unas deudas del pasado y comienzas a ahorrar. Te invitan a un evento muy importante que te ayudará a crecer más en lo profesional. Compras un boleto de avión para salir de viaje durante este mes. Es momento para construir tu patrimonio, así que si estás pensando en comprar una casa o departamento, comienza a buscar. Tomas clases los fines de semana para aprender otro idioma, eso te abrirá más puertas.

Tauro

Tendrás muy buenas energías para atraer abundancia y nuevas propuestas de trabajo. En el amor seguirás un tiempo solo, recuerda que el Tauro se quiere mucho y eso lo vuelve más exigente cuando busca pareja, pero no tengas prisa y espera a que la persona indicada llegue a tu vida. Te invitan a dar una conferencia o plática sobre tu profesión. Recibes una llamada de atención en tu trabajo por usar mucho el celular, así que trata de concentrarte y cumplir con tus responsabilidades. Te viene un golpe de suerte el día 7 de agosto con los números 03, 22 y 81. Procura atender todos los trámites que tienes pendientes para que se resuelvan lo más pronto posible. Te regalan un perfume. Recibes un celular o cambias tu plan de pagos. Debes ser más cuidadoso con tus gastos para que no llegues apretado al final del mes.

Géminis

Días de energías encontradas en tu vida, así que trata de no tomar decisiones importantes hasta que las cosas estén un poco más tranquilas. Recibes un dinero por la venta de un coche, trata de invertirlo en un negocio propio. Ten cuidado con las pérdidas o robos en las calles. Te busca un amor del signo de Piscis o Aries. Tramitas un crédito bancario para la compra de un departamento, te encuentras en la etapa de tu vida en la que piensas en formar un patrimonio. Te busca un amor del pasado para volver, trata de analizarlo bien, recuerda que es mejor dejar atrás las malas experiencias y seguir adelante. Sabrás del embarazo de un familiar. Sales de viaje por cuestiones de trabajo o negocio. Ten cuidado con problemas de riñón o infección, trata de ir con tu médico. Tus números mágicos serán 03, 06 y 21.

La advertencia que el primer fin de semana de agosto tiene para cada signo del zodiaco Cada signo del zodiaco tendrá que tomar sus precauciones

Cáncer

Acudirás a diversas juntas de trabajo para cambios de puesto o la elaboración de un nuevo proyecto. Tu signo atraviesa por su mejor momento y más porque los astros están de tu lado, así que no desaproveches las oportunidades de crecimiento laboral que se te presenten en estos días. Recibes un reconocimiento económico en tu trabajo que no esperabas. Te busca un amor del signo de Capricornio o Virgo para estar en una relación más estable. No te dejes manipular por personas que sólo quieren sacar beneficio económico de ti, empieza a diferenciar quiénes son tus amigos de aquellos que sólo te usan. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 33 y 61. Usa más los colores rojo y amarillo. Comienzas a hacer trabajo comunitario para ayudar a los más necesitados, esto atraerá muy buenas energías a tu vida.

Leo

Tomarás decisiones importantes para tu futuro, sólo recuerda que para que todo te salga bien debes ser consistente en lo que te propongas. Los Leo que tiene pareja atravesarán por algunos problemas a causa de los celos. Recibes un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 05, 19 y 25. Te invitan a formar parte de un negocio nuevo que te dejará más ingresos y te proporcionará estabilidad. Ten cuidado con problemas de intestino, recuerda que esos malestares se agravan por los corajes o el estrés. El lado positivo de los Leo es la disciplina, así que te recomiendo inscribirte a algún deporte de equipo, eso te ayudará a liberar energías negativas y mantenerte en forma. Los Leo son muy carismáticos y siempre ven el lado positivo de la vida, por eso les gusta la actuación o estar en cursos de superación mental.

Virgo

Serán días ideales para cerrar negocios nuevos o aventurarte a crear tu propio rumbo laboral, estarás con toda la energía para salir victorioso en lo que te propongas. Ya no te guardes tus sentimientos con las personas a las que quieres, es mejor que les informes. En cuestiones de salud trata de ir con un buen médico para que te trate el dolor que presentas, antes de que se agrave. Tendrás un golpe de suerte el día 7 de agosto con los números 04, 55 y 61. Usa más el color naranja, eso te dará más suerte en todo lo que realices. A los Virgo que están solteros les llegará un amor nuevo del signo de Sagitario o Piscis que será muy compatible. Te busca un familiar para invitarte a un cumpleaños. Una persona del signo de fuego te ofrecerá tener un negocio que te traerá mucha estabilidad económica.

Los signos atraerán la paz y tranquilidad, según las cartas del Tarot Gitano Esta semana las barajas apuntan que algunas casas del zodiaco tendrán una buena firmeza en lo económico.

Libra

Semana de mucho trabajo, pero recuerda que no debes estresarte o ponerte de mal humor. Terminas una relación de pareja por una cuestión de infidelidad, así que tendrás un tiempo para reencontrarte a ti mismo y disfrutar la soltería. Trata de no involucrarte en chismes ajenos para que no te llenes de energía negativa. El 6 de agosto te hacen una atractiva propuesta laboral y también tendrás suerte en juegos de azar con los números 05, 44 y 71. Trata de no platicar tus planes para que no te los salen, considera que es mejor ser discreto. Cuídate de problemas de intestino o estómago, ten en cuenta que somos lo que comemos, así que trata de llevar una buena alimentación y hacer ejercicio. Decides mudarte en estos días. Te busca un amigo del signo de Cáncer o Libra para ofrecerte un proyecto.

Escorpión

Por fin reconocen tu desempeño laboral y eso te hará sentir de lo mejor. Estarás algo melancólico por alguien que ya no se encuentra junto a ti, así que trata de estar en paz. Recibes una invitación para salir de viaje en estos días con tu familia. Procura reservarte tus opiniones, recuerda que no a todos les gusta la sinceridad. Vendes un coche para empezar a invertir en tu propia casa o departamento. Tendrás un golpe de suerte el 6 de agosto con los números 00, 14 y 23. Los Escorpión que están solteros conocerán a alguien muy compatible del signo de Aries, Cáncer o Piscis que los hará volver a creer en el amor. Te piden dinero prestado. Te regalan una mascota. No dejes de usar tu intuición cuando tengas que tomar una decisión importante, esa es una de tus mayores virtudes y en esta semana estará todavía más fuerte.

Sagitario

Llegó el momento de reinventarte por completo en todos los sentidos y más en lo laboral. Tu signo es muy intenso, trata de tomar las cosas con calma para no hacerte de enemigos. Te buscan familiares para invitarte a una boda. Recibes un dinero que te debían. A los Sagitario solteros les llegará un amor nuevo del signo de Piscis, Leo o Libra que será muy compatible. Recuerda comer más sano y ya decídete a tomar en serio el ejercicio. Trata de tomar un curso de idiomas, eso complementará tu vida profesional. Tendrás un golpe de suerte el día 7 de agosto y será con los números 06, 32 y 44, agrégale tu fecha de nacimiento. Tu signo es muy carismático y siempre se le da bien la creatividad, así que intenta dedicar parte de tu tiempo a algún arte. A los que tienen pareja les viene una propuesta de trabajo.

Capricornio

Ten cuidado con los chismes en el trabajo, recuerda que tienes que ser más discreto y separar muy bien tu vida personal de la laboral para que esas energías negativas no te afecten; el trabajo es el lugar donde pasas más tiempo en la semana, así que intenta que sea un ambiente pacífico. Te llega un amor nuevo del signo de Piscis o Virgo. Los que tienen pareja enfrentarán algunos problemas relacionados con los celos o desconfianza, así que ten mucha paciencia. Te llega un bono o tu fondo de ahorro. Tus números de la suerte son 07, 25 y 30. Saca de tu vida a las amistades que sólo te roban energías. Viene una gran sorpresa el día 10 de agosto a tu vida. Cuida mucho a tu familia, recuerda que eres el pilar. Sigue con la dieta. Estos son días ideales para renovar tu look, así que compras ropa y te cortas el cabello.

Esto es en lo que cada signo del zodiaco va a mejorar este mes de agosto Cada signo del zodiaco tendrá un merecido respiro

Acuario

Es momento para dejar atrás todos los sentimientos negativos que te dejó tu última relación y volver a pensar en tener una pareja estable. Los que están en una relación seguirán muy enamorados, sólo recuerda que deben darse un tiempo para sí mismos si quieren que la convivencia no se vuelva tediosa. Emprendes tu propio negocio, sólo recuerda que debes ser constante para tener éxito. Te llega un reconocimiento económico o te pagan las vacaciones. Es tiempo de que cambies tus hábitos alimenticios para que mejores tu estado de salud. Compras muebles para tu casa. Sabrás de la traición de un amigo, así que ya no le confíes tus secretos. Cuidado con los accidentes o golpes en la calle. Tu mejor día será el 8 de agosto y tendrás un golpe de suerte con los números 06, 31 y 55. Usa prendas o accesorios de color verde para atraer la fortuna.

Piscis

Atraviesas por una etapa de renacimiento laboral, así que aprovecha todas las oportunidades que se presenten en estos días para crecer en lo personal y lo económico. Trata de poner más atención a tu pareja para que la llama del amor no se apague. Los solteros conocerán a alguien muy compatible del signo de Aries, pero no será nada formal. Ya no te preocupes tanto por los chismes, tu signo siempre ha sido víctima de envidias, así que sólo ignóralos. Tramitas tu pasaporte y visa para salir de viaje en septiembre. Tu mejor día será el 7 de agosto, todas las buenas energías se juntarán para ayudarte a salir de la mala racha económica por la que atravesabas. Tendrás un golpe de suerte en la lotería el día miércoles con los números 06, 32 y 18. Usa más el color amarillo o el azul para atraer la abundancia.

Te recomendamos en video: